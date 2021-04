Åpner opp i Midtbyen: - Vi vil at dette skal være en annerledes butikk

– Det er nok litt tilfeldig, men vi har hatt mer tid til å tenke og fant ut at vi ville satse nå. Det passet bra, sier Joakim Storvold, som sammen med faren Geir åpnet arbeidsklærbutikken Smart Profil på Sandmoen for 13 år siden.

Nå har de etablert et nytt aksjeselskap for sin nye butikk i Fjordgata. «Sjøsprøyt» åpner dørene på lørdag.

– Vi tok over lokalene for et par år siden, og Smart Profil åpnet show room her like før korona. Men da pandemien kom var det ikke noe vits med show room, så de har vel mer eller mindre stått tomme det siste året, sier Storvold.

Fra RBK til arbeidsklær

Arne Tingstad er daglig leder ved den nye butikken og også med på eiersiden. Han har ti års erfaring i klesbransjen, og har de siste tre årene jobbet på RBK Shop på Lerkendal.

– Jeg har stortrivdes i jobben min de siste årene. Det er ingenting som er som full kok i butikken på kampdager. I det siste har det imidlertid vært rolig, og jeg har alltid hatt lyst til å være med å bygge opp noe eget. Nå var timingen god, sier Tingstad.

Konseptet i den nye butikken er todelt. På den ene siden skal de selge klær mot bedrifter, først og fremst inn mot fiskeri- og havbruksnæringa, men også bygg- og restaurantbransjen.

På den andre siden har de hentet inn det de kaller for «kule» arbeids- og fritidsklær, som også er urbane. «Sjøsprøyt» skal føre merker som Fjällräven, Cartharrt og Blåkläder.

– Vi vil at dette skal være en annerledes butikk, med fokus på gode samtaler med kundene. Det er viktig for meg, sier Tingstad, som i startfasen skal jobbe alene i butikken.

Smart Profil på Sandmoen har i dag åtte ansatte.

Mye liv i gata

Eierne har gått inn med en aksjekapital på 200 000 kroner i det nye selskapet, forklarer Storvold.

– Vi har tenkt nøye gjennom denne investeringen, og tror det blir bra. Vi har gode rutiner på Smart Profil som vi tar med oss hit, samt gode leverandører og samarbeidspartnere som vi har hatt i mange år, sier han.

Vegg i vegg med butikken ligger båtforhandleren Industri & Marine-Diesel. Både Storvold og Tingstad håper at de vil kunne dra nytte av hverandre.

De peker også på at det har kommet mange nye butikker i Fjordgata den siste tiden. I slutten av mars åpnet Jacobsen og Svart sitt nye kaffebrenneri i gata, og i begynnelsen av april åpnet Transit sin nye kaffebar. Klar, Ferdig – Sy! utvidet butikken sin i høst, og en vennegjeng fra Trondheim åpnet opp vintagebutikk tidligere i år.

– Vi har troa på Midtbyen, og har lyst til å være med å engasjere til mer liv her, forklarer Tingstad.

– Det lover godt

Mottakelsen av «Sjøsprøyt» har hittil vært god ifølge han, til tross for at de ikke har åpnet dørene riktig enda.

– Det ulmer før åpning. Forbipasserende kommer innom og er veldig positive. Det virker som om folk er veldig interesserte og nysgjerrige. Jeg tror nok at pandemien har gjort at folk har lyst til å støtte opp om lokale butikker. De setter også pris på at det dukker opp noe nytt, sier Tingstad.

– Hittil har vi hatt alt fra unge jentegjenger til båtfolk på 75 år innom. Det lover godt, legger Storvold til.