Stadig flere unge kjøper aksjer - men de tjener minst på det

På fem år har antall aksjonærer i aldersgruppen 18 til 29 år økt med nesten 200 prosent, ifølge tall fra AksjeNorge, melder NRK.

Dagens lave rentenivå er ifølge kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø i DNB en av de største årsakene til at unge søker seg til aksjemarkedet:

– Og da er det mange som har sett til både fondsmarkedet og aksjemarkedet for å få mer igjen for pengene sine, sier Dalsbø til NRK.

Men er det gode penger å hente for de unge på aksjer? Ny norsk studie viser at det heller er gamle rikinger som vinner mest på børsen.

- Lite erfaring med hvor galt det kan gå

Mediene rapporter stadig om unge som har doblet eller tredoblet pengene sine gjennom aksjekjøp i selskaper som Kahoot, NEL, Gamestop og Tesla. Men det kan da ikke være så enkelt?

Studien, som også er omtalt av forskning.no, viser at faktorer som alderen din og formuen din, viser seg avgjørende for om du hadde klart å tjene bra med penger på Oslo Børs de siste 20 årene.

En av forskerne bak den nye studien, professor ved B Samuli Knüpfer, påpeker at det er bra at flere blir interessert i aksjer og aksjefond, men at han er langt fra overbevist om at alle disse unge vil gjøre gode investeringer. Erfaring er et nøkkelord i aksjemarkedet:

– Dette er nye investorer som har lite erfaring med hvor galt det kan gå på børsen. Noen av dem opplevde børsfallet i mars i fjor. Men det ble jo ikke til noe børskrakk og rettet seg fort opp igjen, sier Knüpfer til nettstedet.

Hvorfor er det slik?

I studien finner finansforskere at det er de godt voksne investorene som i det lange løp gjør de beste investeringene. Disse er voksne og erfarne med høyere formue enn andre.

Minst avkastning ser forskerne på aksjeporteføljer eid av dem som er unge og mindre velstående.

Hvorfor?

BI-professoren peker på at den viktigste årsaken til at unge og mindre velstående aksjeeiere i det lange løp tjener minst penger, handler om å spre risikoen man tar.

Kjøper du flere og nokså ulike aksjer, sprer du risikoen. Det er ofte her de unge bommer - og eier aksjer i bare ett, to eller tre selskaper.

– Dette er også årsaken til at nybegynnere i aksjemarkedet bør satse på aksjefond, og kanskje aller helst indeksfond, sier Paul Ehling, som også er finansprofessor ved BI, til forskning.no.