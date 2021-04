Åpner sine to første butikker i Trondheim: - Vi har fått massevis av forespørsler

– Vi har butikker i Oslo, Stavanger og Bergen fra før av. Det føles naturlig at Trondheim er neste på lista. Vi har forhandlere her som allerede gjør det sterkt, og vi får massevis av forespørsler fra kunder om når vi åpner butikk også i Trondheim, sier Country Manager i Maanesten, Ida Jensen.

Design fra Danmark

Maanesten skriver på sine nettsider at alle smykkene deres er designet i Danmark og laget i den indiske byen Jaipur. Smykkedesigner Lotte Venø Callesen står bak merket. I Trondheim har blant annet forhandlere som Bogart.Cosmo og Høyer ført smykkene over lengre tid.

– Da vi åpnet butikk i Oslo, så vi at salget økte også hos forhandlerne i byen. Merkekjennskapen ble mer spredt. Det er positivt både for oss og forhandlerne at vi åpner egen butikker i byen, mener Jensen.

Etter planen skal det åpnes to butikker i Trondheim. Den ene skal åpne i lokalene rett overfor Høyer på Solsiden, mens den andre skal ligge i Midtbyen. I hvilke lokaler er fremdeles ikke helt klart.

– Vi føler at Trondheim tåler to butikker. Vi har blant annet to i Bergen, noe som har funket veldig fint. Når vi åpner opp i en ny by, er målet at vi alltid skal åpne to butikker, sier Jensen.

Maanesten har fra før av syv butikker i Norge.

Åpner snart

Ifølge Jensen kommer åpningene av butikkene til å bli noe forsinket på grunn av koronapandemien.

– Planlagt åpning på Solsiden er i slutten av april, mens vi tar sikte på å åpne i slutten av mai i Midtbyen. Det er imidlertid fare for at begge blir noe forsinket, men i løpet av sommeren skal vi ha åpnet begge to, forklarer hun.

– Hvilke forventninger har du til drifta i Trondheim?

– Jeg tror det kommer til å bli veldig bra. Vi har som sagt fått veldig mange forespørsler fra kunder. Da vi hadde en liten spørreundersøkelse for litt siden, tok det helt av på sosiale medier. Folk spurte både om jobb og når vi åpna, sier Jensen, og legger til:

– Responsen har med andre ord vært overveldende. Vi har stor tro på Trondheim, og tror at Maanesten-butikker i byen vil løfte forhandlerne som allerede selger smykkene.