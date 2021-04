Pusset opp for millioner: - Kundene bryr seg mye mer om hvordan et utested ser ut

– Renoveringen har vært planlagt siden 2019, og det var også da vi startet tegneprosessen. Møblene ble bestilt og betalt før koronapandemien, og har stått på lager i fem måneder. Da vi likevel måtte stenge dørene etter jul, tenkte vi at det var et godt tidspunkt å pusse opp på, sier eier Jan-Tore Fladvad.

Barmuda, som holder til på Solsiden-rekka, fyller 21 år i år.

– Kjedelig for de ansatte

Ifølge Fladvad er hele lokalet pusset opp. Overflatene har fått nye farger, og sofaer, stoler og bord er nye. Det samme er baren i første etasje i det 200 kvadratmeter store lokalet.

– Designerne har lyktes med å videreføre Barmuda sitt tema, men samtidig oppgradert det veldig. De som har vært innom og sett sier at de kjenner seg igjen. Det tyder på at designerne har lyktes, sier Fladvad.

Utestedet har vært stengt siden 25. desember 2020. Fredag åpner de dørene igjen for første gang på fire måneder.

– Det har vært en utfordrende og kjedelig periode, spesielt med tanke på de ansatte. Ikke bare med tanke på lønna, men også fordi de ikke har hatt noe å gå til. Det er litt for deres del at vi åpner nå, sier Fladvad, og legger til at det er ti ansatte tilknyttet Barmuda. Alle har vært permittert de siste månedene.

– Hvilke forventninger har du til åpningen?

– Vi håper at oppgraderingene gjør at flere vurderer oss. Vi ser at kundene bryr seg mye mer om hvordan et utested ser ut og hvordan atmosfæren er nå enn tidligere, sier Fladvad.

Investerer millioner

Han anslår at Barmuda har hatt en resultatsvikt på cirka 5,9 millioner kroner det siste året sammenlignet med 2019. I tillegg har de tapt rundt 12 millioner kroner i omsetning.

Renoveringen anslår Fladvad at koster dem rundt fire millioner kroner. Store deler av summen ble ifølge eieren betalt før pandemien kom.

Fladvad eier også utestedet Fire Fine på Solsiden. Lokalet her ble pusset opp i januar i 2020, og mellom fem og seks millioner kroner ble satt av til oppgraderingen. Fladvad sier at Fire Fine tidligst vil åpne når andre trinn av regjeringens gjenåpningsplan trer i kraft. Da er planen at skjenketida skal utvides til midnatt, mens den nå er til klokka 22.00 med spiseplikt.

– Hvordan tror du de neste månedene blir i bransjen?

– Jeg er positiv. Vi så det i fjor også, at alle hadde et behov for å dra ut og være sosial da sommeren kom. Det er jo også usikkert med tanke på reising framover, noe som kanskje betyr at mange trøndere kommer til å kose seg i byen. Vi skal holde åpent her tirsdag til søndag i tiden som kommer, så får vi se hvordan det går, sier Fladvad.