I høst besøkte 2000 mennesker pop up-butikken i Trondheim. Nå åpner de igjen

I høst arrangerte Brukom pop up-butikk i sine nye lokaler på Nyhavna. I den 3400 kvadratmeter store industrihallen i Styrmannsgata solgte de alt fra møbler og kunst til kopper og kar.

– Vi hadde en helt formidabel oppslutning. På Heggstadmoen har kundene våre vært avhengig av bil, men i høst så vi at kundene tok med seg møbler på bussen og trilla barnevogner gjennom byen med nye funn oppi, sier prosjektleder for Brukom, Kristin Ottesen.

Åpner butikken i mai

Ifølge Ottesen hadde de rundt 2000 besøkende da pop up-butikken ble lansert i høst, og flere av kundene måtte stå et par timer i kø.

Planen har lenge vært at Brukom skal inn i lokalene på Nyhavna permanent. Trondheim Renholdsverk jobber med å åpne et helt nytt gjenbrukssenter som huser både en hall og kontorfasiliteter, samt gjenbruksbutikken Brukom.

Ottesen forteller at de tar sikte på å åpne butikken i midten av mai.

– Akkurat nå jobber vi med siste innredning av butikken på Nyhavna. Det er en stor butikk sammenlignet med den vi hadde på Heggstadmoen, sier Ottesen, som anslår at arealet for butikken blir på rundt 400 kvadratmeter med møbeltelt og ulike avdelinger.

Flere pop-ups

I mellomtiden arrangerer Brukom nye pop up-butikker i lokalene på Nyhavna. Etter planen skal de ha åpent onsdager og torsdager fram til åpningsdagen i mai.

– Det kommer massevis av varer til Heggstadmoen hver eneste dag, og vi har et solid lager med mange fine ting. Butikkåpningen har latt vente på seg, men vi er fremdeles avhengig av å få ut varene. I tillegg er det mange kunder som venter på at vi skal åpne opp. Derfor tenkte vi at flere pop up-butikker var en god idé, sier Ottesen, som understreker at de vil ta smittevernreglene alvorlig under pop up-åpningene.

Alt av varer som selges, har kommet fra Trondheims befolkning og er levert på Heggstadmoen. Kundene er både oppkjøpere som redesigner og selger videre og privatpersoner.

– Vi har alltid hatt kunder som står og venter utenfor butikken før vi åpner opp. Det kommer vi nok til å ha også når den nye butikken åpner. Vi ser at mange har redesign og ombruk som lidenskap og hobby, og spesielt ungdommer er opptatt av dette. Med en ny beliggenhet får vi mange nye muligheter, sier hun.

Andre aktører

Ottesen forklarer at tanken med gjenbrukssenteret på sikt er å skape en møteplass, og et kompetansesenter for ombruk med både butikk og kontorer. Etter hvert skal andre aktører også inn i lokalene.

Vincent Gartiser hos Unoplast er allerede på plass. På Brukom har han satt i gang med både produksjon og salg. På sikt er også planen at barnehager og skoler kan komme å lære om plast.

– Dette handler om å bruke plast til noe fornuftig, morsomt og praktisk. «Precious Plastic» er en større bevegelse som kjemper for gjenvinning av plast, og som jeg stiller meg bak. Det handler om å gi plasten ny verdi, sier Gartiser.

På Unoplast sin stasjon i gjenbrukssenteret lager han blant annet blomsterpotter, kabinkroker og knagger. Gammel plast smeltes og produseres på nytt til nye ting.

– Det er ingen grenser for hva man kan lage, sier han og smiler.