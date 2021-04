Brødrepar åpner ny kaffebar i gågata i Midtbyen

– Dette har vært en drøm siden vi kom hit, men det har aldri passa helt. Det har i tillegg vært vanskelig å finne lokaler, sier Adonis.

Nå skal de åpne Fryd i de gamle lokalene til Indiska i Nordre gate.

– Nordre sto langt opp på ønskelista vår, men det er ikke lett å komme seg inn i denne gata som nyetablerte. Til slutt gikk det heldigvis, fortsetter Arianit og smiler.

Har drevet kafé før

De er fra Kosovo, men flyttet til Norge i 2008 og 2010 – begge på grunn av kjærligheten. I hjemlandet drev de en kafé sammen, samtidig som de begge var fotballspillere. Arianit jobbet også som modell, og har jobbet med transport etter at han kom til Norge. Adonis har vært kjøpmann på Narvesen, både på Røros og på Mercursenteret.

– Vi har mye erfaring innenfor kafédrift, og har store forventninger til Fryd. Vi vil at dette skal være en møteplass for alle, hvor kundene er fornøyde og går ut herfra med et smil, sier Adonis.

De har tatt over første etasje hvor Indiska tidligere holdt til. Lokalene er på rundt 140 kvadratmeter og er akkurat nå under oppussing. Driverne tar sikte på at det vil bli rundt 60 sitteplasser inne i den nye kafeen.

– Her skal vi servere alt fra kaffe og smoothie til kaldmat. Dette blir en barrista-bar og vi skal ha fokus på kvalitet. Er du glad i latte og cortado, er det hit du skal komme, sier Adonis og ler.

Vil utvide etter hvert

Brødrene åpner kaffebaren sammen med kompisen Alban Citaku. De har til sammen investert nesten én million i prosjektet.

– Da vi fikk tilbud om disse lokalene, kunne vi ikke takke nei. Koronapandemien har vi derfor ikke tenkt så mye på. Vaksineringen er i gang, og vi håper på bedre dager. Vi går for gull, sier Arianit.

– Vi gleder oss til å komme i gang, og tror dette blir veldig bra. Det er et lite stykke til nærmeste kaffebar, som er Kaffebrenneriet lenger opp i gata, så vi tror at kundene også kommer hit. Det er massevis av kontorer i nærheten og flust av folk som trenger lunsj, legger Adonis til.

På sikt ønsker brødreparet å utvide konseptet ytterligere.

– Nå skal vi etablere oss her først med god kvalitet og god service. Deretter er målet å utvide. Kanskje er det plass til fire eller fem av våre kaffebarer i Trondheim, sier Adonis.

De tar sikte på å åpne i begynnelsen av juni. Navnet på den nye kaffebaren var de aldri i tvil om.

– Nå har vi prøvd å få til dette de fire siste årene, men navnet har vi hatt helt fra begynnelsen av. Fryd er et navn man blir glad av, og det skal være en fryd å være her, sier Adonis.