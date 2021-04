Klesgiganter anklages for å tjene på kinesisk tvangsarbeid

Anklagene er rettet mot Uniqlo, SMCP, Inditex – som blant annet eier Zara – og skomerket Skechers. Et knippe organisasjoner hevder de multinasjonale selskapene skjuler tvangsarbeid og forbrytelser mot menneskeheten knyttet til produksjonen.

Det er ikke kjent hvordan selskapene stiller seg til påstandene, som fremsettes av organisasjonene Sherpa, Ethique og Det europeiske uigurinstituttet i Paris. Også en uigurkvinne som har sittet i en leir i kinesiske Xinjiang, står bak den formelle klagen.

– Medskyldige

I en felles uttalelse sier de at de gir franske myndigheter bevis for at de fire selskapene er involvert i bruken av tvangsarbeid som de hevder uigurer blir utsatt for i kinesiske leirer.

– Vi fordømmer at disse aktørene kan gå fri for straff, stilt overfor overgrepene som begås som en del av den økonomiske globaliseringen, sier organisasjonene. De beskylder selskapene for å fortsette å selge varer med bomull produsert i Xinjiang og sier produsentene dermed er «medskyldige i de alvorlige forbrytelsene som begås der».

Ifølge uttalelsen vil det bli levert inn flere lignende formelle klager i europeiske land de kommende månedene.

Internert

Rettighetsgrupper sier minst en million uigurer og andre fra hovedsakelig muslimske minoritetsgrupper har blitt internert i Xinjiang nordvest i Kina.

Kina anklages også for tvangssterilisering og tvangsarbeid. Landet avviser alle påstander om overgrep og sier tiltak i Xinjiang er nødvendige for å bekjempe ekstrem terrorisme.