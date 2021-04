Da Jostein (24) fikk avslag, ga han ikke opp. Nå er han butikkleder

Forrige gang snakket vi med Scott (23), som til tross for sin unge alder har to egne firma.

Denne uka er det Jostein Tøndevoldshagen som står for tur. Kjenner du et jobbtalent vi burde snakke med? Tips oss på trd.by@adresseavisen.no.

Slik svarer Jostein på våre spørsmål om jobb og karriere:

Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

- Boys of Europe City Lade, som butikkleder.

Hvilken utdanning har du?

- Jeg har fagbrev i salgsfaget.

Hvordan fikk du jobben du har i dag?

- Jeg avsluttet lærlingperioden, og søkte på en 80 prosent-stilling (noe jeg ikke fikk). Da dro jeg til daværende butikkleder og spurte om det var noen stillinger ledige. Fikk intervju dagen etter.

Hvordan har korona påvirket din arbeidshverdag?

- Da korona først ble alvor var det så klart en stressfaktor, vi var permittert i tre uker og hadde mindre kundetrykk jevnt over. Dette er noe vi kjenner på et år etterpå også.

Hvordan valgte du denne bransjen?

- En kombinasjon av å være på rett sted til rett tid, og generell interesse for plagg og klesmote.

Marit (24) fra Trondheim var lei av det «perfekte mammalivet» på Instagram. Så tok hun grep - Alle hadde det så fint og ryddig hjemme, samtidig som de så helt smashing ut. Selv satt jeg der med rufsete hår, rotete hus og følte meg dritt, sier Marit Bakkli (24) fra Trondheim.

Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

- Min aller første jobb var plenklipping og maling gjennom kommunen.

Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

- Jeg ble svindlet ganske kraftig i starten av arbeidslivet.

Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

- Jeg har stort eierskap til egen butikk og egne resultater, samt at jeg har ansatte med samme mål, noe som definitivt påvirker både min egen og ansattes motivasjon.

Står bak Trondheims nyeste tilbud på treningsfronten - Vi har sett på muligheter for dette i flere år, men det er først nå vi har funnet lokaler.

Hva er det morsomste du har opplevd i jobbsammenheng?

- Mitt første salg på over 10 000 kroner!

Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelen?

- Ulempen (spesielt i tekstilbransjen) er at enkelte eldre kundegrupper kan være vanskelige å skape tillit til.

- Fordelen er at du når lettere ut til andre unge, noe som eldre selgere kan slite ned, man resonnerer rett og slett bedre. Det å være ung i arbeidslivet skaper også god erfaring som kan brukes videre til å starte noe eget, man får innsikt inn i en stor del av hva en bedrift faktisk er.

Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

- Stå på! Vær åpen for å lære! Om du ikke får til noe med en gang er det bedre enn å tro at du kan alt fra første dag. La deg selv gjøre feil, det er sånn man lærer. Det er lett å bli nedfor når det skjer avvik i arbeidshverdagen, men det skjer alle. Bruk det som et springbrett for å bli flinkere!

Hvor ser du deg selv om ti år?

- Det får tiden vise!