På 25 kvadrat kan Bright selge over 2000 donuts om dagen i Trondheim

I begynnelsen av mars kunne han ønske velkommen til Bennys Donuts.

– Her har vi hentet inspirasjon fra både USA og England. Trondheim mangler et sted som dette, sier Sarpong, som er eier og daglig leder i Bennys Donuts AS.

- En suksess

Å starte opp under en pandemi har ikke bare vært enkelt for mange, men ifølge Sarpong har Bennys Donuts hatt en god oppstartsfase.

– Det har vært en suksess vil jeg si. Vi har lange køer hver eneste dag, og har måttet ha hjelp fra vaktene på senteret for å holde orden. På fredager og lørdager kan vi selge over 2000 donuts. Rekorden vår er 2600. Det synes vi er ganske sykt, sier han og ler.

Ifølge Sarpong jobbet de lenge med å finne de perfekte donutsene. I dag er Idun hovedleverandør av donutsene, mens de pyntes, glaseres og fylles med for eksempel bringebærsyltetøy eller vaniljekrem i de 25 kvadratmeter store lokalene i Heimdalsenteret. Her selger de daglig rundt 12 forskjellige typer donuts, og Sarpong forklarer at de får spesialprodusert ulike smaker som kun er for dem.

- Vi tester ut nye smaker hele tiden. Donutsene kundene kjøper her skal ikke kunne kjøpes andre steder, sier Sarpong.

Han ønsker ikke å si hvor mye de har investert i bedriften, men forteller at de har fokus på kvalitet og eksklusivitet. På Instagram har det tatt helt av ifølge den daglige lederen.

– Mange deler bilder av donutsene våre, og vi har også fått drahjelp av influensere som gjør det samme. Det har tatt helt av, og det synes vi selvfølgelig er helt fantastisk. Det er litt ubeskrivelig, sier han.

Daglig deler han mange stories fra kundene på Bennys Donut sin egen Instagram-konto.

Vil utvide etter hvert

På sikt ønsker han at Bennys Donuts skal utvide med flere lokaler i Trøndelag, og at det skal bli en kjede.

– Lokalene vi har her på Heimdal er litt små. Det merker vi allerede. Men vi starter her, og har planer om flere på sikt. Kanskje kan det bli en kjede på landsbasis, men først skal vi etablere oss i og konsentrere oss om Trondheim. Da blir det nok lettere å utvide konseptet også, sier Sarpong.

Han forteller at selv om donutsene har vært en stor hit på Instagram, er det ikke bare ungdommer som besøker dem.

– Kundegruppa vår er alle aldre. Det er jo gøy, sier han.

På sikt ønsker de også å levere donuts, men foreløpig må kundene hente selv.

– Kapasiteten er sprengt akkurat nå, og vi er overveldet over velkomsten. Nå må vi jobbe hardt videre, og ta en dag av gangen. Jeg har jobbet på Bunnpris i mange år, men er helt fersk i donutbransjen, sier Sarpong og ler.