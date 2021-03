Slik skal det se ut når 32 nye leiligheter bygges i Midtbyen

Midt i Trondheim sentrum, over det som i dag er Coop Extra ved Leütenhaven, skal det bygges 32 splitter nye leiligheter. Høyhuset ved siden av skal gjøres om til 20 studenthybler.

26. januar i år ble en ny rammeavtale godkjent for bebyggelsen i Kongens gate 23 og 27. Det er Odin Utvikling AS sammen med Led Eiendom, med en eierandel på 50 prosent hver, som skal utvikle både næringsarealet i første etasje, leilighetene og hyblene.

Nå er 3D-illustrasjonene for hvordan prosjektet etter planen skal se ut, klare.

Her kommer hybler og leiligheter til 250 millioner i Midtbyen Vil utvide butikklokale samt bygge hybler og leiligheter for 250 millioner i Midtbyen.

Byggestart i oktober

De 32 leilighetene vil være på i underkant av 50 til 130 kvadratmeter store, og skal bygges på taket av det lave bygget som nå rommer Coop Extra-butikken. Leilighetene fordeles over de tre nye etasjer som skal oppføres.

I en e-post til Trd.by bekrefter daglig leder i Odin Utvikling AS, Pål Henrik Kristiansen, at byggestarten for leilighetene vil være 1. oktober i år. Allerede rundt 20. april legges de ut for salg.

Prisene vil variere med tanke på beliggenheten og lignende, men vil starte på 73 000 kroner per kvadratmeter bruksareal, opplyser Kristiansen.

Familieeid gjennom generasjoner

Helt fra 1925 og fram til 1983 lå bilforretningen Autocentralen på denne tomta, eid av familien Askelund.

– Vi har forsøkt å utvikle her i mange omganger, men det er ikke så enkelt for et lite familieselskap. Vi har hatt en visjon for denne tomta gjennom flere generasjoner, fortalte Jonas Askelund da han viste Trd.by rundt på tomta.