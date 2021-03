Scott (23) har startet to egne firma. Én spesiell tabbe hjemsøker han den dag i dag

Forrige gang snakket vi med Camilla (17), som tok saken i egne hender og startet et eget firma i et marked hun syntes var for dyrt.

Denne uka er det 23 år gamle Scott A. Bekke som står for tur. Han er opprinnelig fra Drammen, men flyttet hit til Trondheim i 2017 for å studere.

Slik svarer Scott på våre spørsmål om jobb og karriere:

Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

– Jeg eier og driver selskapene Herkules Media og Varespesialisten AS. Herkules Media er et markedsbyrå med hovedfokus på videoproduksjon. Varespesialisten er en nettbutikk som selger produkter rettet mot byggevarebransjen.

– Ved siden av egne selskaper er jeg også ansatt som medieteamsjef i Engage SFU, som er et senter for fremragende utdanning gjennom entreprenørskap. Nylig har jeg også startet et verv i Kommunikasjonsforeningens studentlag i Trondheim som strategisk markedsfører og styremedlem. Min oppgave er å forbedre kommunikasjonsstrategier og sørge for at foreningen når sine mål.

Hvilken utdanning har du?

– Min utdanning består av et årsstudium i bedriftsøkonomi og et årsstudium i psykologi. Nå går jeg siste året på bachelor i medievitenskap.

Hvordan fikk du jobbene du har i dag?

– Ved å drive mine egne selskaper har jeg også skapt flere av mine egne arbeidsplasser. Videoproduksjon har vært en viktig interesse for meg siden jeg var ung, og har med tiden også blitt meget populært innenfor markedsføring. Dette medførte et marked som ga meg mulighet til å gjøre om en hobby til betalt arbeid. Å starte noe eget ga definitivt mersmak og ble springbrettet til å finne min plass i innovasjonsmiljøet. Slik ble ideen om å starte og drive en egen nettbutikk til. Læringskurven har definitivt vært bratt og krevd mye arbeid, men det har vært utrolig givende å lykkes med noe som er mitt eget.

– Jobben min i Engage fikk jeg ved å søke på en stilling som kommunikasjonsmedarbeider med ansvar for foto- og videoproduksjon. Etter hvert har jeg fått mer ansvar og flere arbeidsoppgaver, og ble derfor forfremmet til leder for medieteamet, noe jeg trives veldig godt med! Vervet mitt i Kommunikasjonsforeningen fikk jeg fordi jeg søkte og viste min interesse for arbeidet, uten at det forelå en aktiv stillingsutlysning.

Hvordan har korona påvirket din arbeidshverdag?

– Mange av mine arbeidsoppgaver utførte jeg allerede fra hjemmekontoret før korona. Likevel har pandemien dessverre gjort det vanskeligere å gjennomføre flere av de praktiske arbeidsoppgavene mine, slik som filming, reising og promotering på samme måte som før.

– Som mange andre bedrifter ble jeg derfor nødt til å tenke ut nye løsninger og tilpasse tjenestene mine ut ifra situasjonen. Heldigvis finnes det mange innovative digitale løsninger der ute, og 2020 ble, til tross for utfordringene, et rekordår for omsetningen til både Herkules Media og Varespesialisten.

Hvordan valgte du denne bransjen?

– Siden barndommen har jeg elsket å lage videoer og filmer, så da jeg ble eldre var dette noe jeg ønsket å satse på profesjonelt. Da bestemte jeg meg for å starte mitt første selskap, noe som vekket en stor interesse for forretningsutvikling. Dette åpnet etter hvert dørene til alle mine nåværende arbeidsplasser, som alle har gitt meg fantastiske erfaringer. Det er noe veldig spesielt ved å følge en idé helt fra start og til et ferdig realisert produkt. Dette er en bransje med enormt mye potensial og muligheter for å skape noe nytt, noe som appellerer veldig til gründeren i meg.

Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

– Min aller første jobb fikk jeg etter jeg fylte 13 år og kunne ha skattekort. Dette var som flyttehjelp for Visma i sommerferien. Min første faste jobb kom like etter og var som avisbud for VG. Denne jobben hadde jeg i to år.

Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

– En av mine største tabber skjedde da jeg var på mitt aller første betalte videooppdrag for en liten butikk i Moss. På denne tiden hadde jeg nokså lite erfaring med denne typen videooppdrag, og mengden utstyr var også begrenset. Det var veldig fint vær denne dagen, så vi bestemte oss for å filme en intervjudel utenfor butikken. Som mange andre butikker hadde denne glassvinduer som dekket hele fremsiden av butikken.

– Med solen i øynene og en meget liten monitor å se opptaket på klarte jeg å overse en viktig detalj i opptaket. Glassvinduet hadde nemlig reflektert speilbildet til meg og en medarbeider så vi kom veldig tydelig med i bakgrunnen på opptaket. Dette la jeg ikke merke til før jeg hadde kommet hjem og skulle begynne å redigere klippene. Absolutt en tabbe som hjemsøker meg den dag i dag. Heldigvis lærte jeg veldig mye av dette oppdraget og har aldri gjort en slik feil siden.

Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

– En viktig motivasjon er at jeg får arbeide med noe jeg elsker å gjøre, nemlig å skape noe. Samtidig har jeg også ulike arbeidsdager- og oppgaver, noe som gjør hverdagen spennende og læringsrik. Menneskene i denne bransjen er ikke redde for å ta sjanser og utfordre status quo, noe som er veldig inspirerende og givende for meg som person, kollega og forretningsutvikler.

Hva er det morsomste du har opplevd i jobbsammenheng?

– En veldig morsom del av å produsere videoer er når de foran kamera gjør noe feil som ofte blir til veldig artige bloopers. Jeg har flere gode minner fra shoots hvor alle både foran og bak kameraet har fått latterkrampe over feil slik som snubling og feil uttalelse av ord. Dette er uvurderlige øyeblikk for meg, og best av alt er at vi får alt på film.

Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelen?

– Jeg synes det er utfordrende at mange undervurderer unge studenter. Når jeg oppgir alder eller forteller at jeg ikke er ferdig utdannet enda, så har folk en tendens til å anta at jeg derfor er uerfaren eller har lite peiling. Dette er jo ikke nødvendigvis riktig, og ofte opplever jeg at unge studenter har mye ny og innovativ kunnskap å komme det.

– En stor fordel med å være ung i arbeidslivet er kanskje nettopp at man har førstehåndserfaring fra den moderne og digitaliserte verden. I tillegg opplever jeg de fleste unge som ekstremt sulten på å lære og erfare mest mulig, noe som uten tvil skaper mange muligheter.

Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

– Et viktig tips er å sørge for at man driver med noe man liker og interesserer seg for. Jeg har alltid mye å gjøre, men jeg opplever ikke de lange arbeidsdagene som slitsomme, nettopp fordi jeg har valgt å arbeide med noe jeg trives godt med. Det er også viktig å benytte seg av de sjansene man får. Det er ikke alltid man føler seg kvalifisert nok til en stilling eller oppgave, men det er viktig å prøve, for ofte får man til mer enn det man trodde i utgangspunktet.

Hvor ser du deg selv om ti år?

– Om ti år er målet mitt å være en utdannet forretningsutvikler i en jobb som jeg trives like godt i som nå. Forhåpentligvis arbeider jeg med spennende teknologier og prosjekter som har skapt nye arbeidsplasser, og som kan være med på å innovere verden til det bedre.