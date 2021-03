Tusenvis av sykler blir stjålet årlig. Det vil Synne (18) fra Trondheim gjøre noe med

– Det begynte med at det var to elever på skolen som hadde fått syklene sine stjålet. De hadde på lås, men det hjalp ikke og syklene ble likevel stjålet. Etter hvert begynte vi å undersøke dette litt nærmere, og fant ut at forekomsten er veldig høy, sier Synne Bye-Andersen.

Hun er daglig leder i ungdomsbedriften Findmybike.

Får melding på telefonen

Sammen med Alicia Santamara, Jørgen Sæter, Håkon Sjøli, Adam Hovstad, Ida Brattreit og Simen Stallvik har de utviklet et nytt verktøy som skal forhindre sykkeltyveri. De går alle i tredje klasse på KVT i Trondheim, og har faget entreprenørskap.

Ifølge finansnorge.no ble det i 2020 meldt om 14 869 stjålne sykler til forsikringsselskapene i landet. Erstatningsutbetalingene var i 2020 på om lag 124 millioner kroner. Ifølge sykkeltyveri.no stjeles det 60 000 sykler årlig.

– Vår idé består av tre ulike deler: en GPS-tracker, en krympeslange med en elektronisk krets som kan festes til din egen sykkellås, og en nettside. Når slangen kuttes, vil trackeren slå seg på og gi deg en melding på telefonen, sier Synne.

Det finnes fra før av mange alternativer på markedet som skal hindre sykkeltyveri, men Synne mener at deres idé skiller seg ut.

– Vi visste tidlig at det fantes konkurrenter på markedet. Vi har blant annet snakket med sportsbutikker om hva som kan bli bedre, og gjort nøye analyser av de andre. Vår løsning skiller seg ut ved at man slipper å kjøpe ny lås. I tillegg ligger GPSen vår i dvale helt til kretsen blir kutta, noe som gjør at den har lengre batteritid. Hos mange av de andre løsningene må sykkelen ut av en viss radius for å få beskjed. Med vår kan du springe ut med en gang, og kanskje rekke å ta den tilbake før tyven har forsvunnet.

Skal delta i NM

De kom på ideen i september, og fått hjelp til å utvikle den teknologiske biten. En fungerende prototype skal etter planen være klar allerede neste uke, og på sikt håper de at nettsiden kan bli til en app.

– Målet er produksjonssalg, og at produktet kan oppfordre folk til å sykle. Vi er en gjeng som er opptatt av bærekraft, og håper er at sykkelen skal bli et trygt valg for flere. Er det fare for at sykkelen din blir stjålet, er det nok lett å tenke at det ikke er lønnsomt, sier Synne.

Forrige måned deltok de i Fylkesmesterskapet i entreprenørskap, hvor de fikk en andreplass i kategorien reklamefilm, en tredje i lederskap og regnskap og en andreplass i innovasjon. Sistnevnte ga dem også en billett til NM i Ungt Entreprenørskap 29. april. Her skal de konkurrere om tittelen sammen med ungdomsbedrifter fra hele landet i kategorien innovasjon.

– Vi har ganske høye mål om å nå langt. Dette er nok den vanskeligste konkurransen, og innovasjon er en kategori hvor det forventes mye. Men vi har troa og skal gjøre vårt beste, sier Synne.

På sikt er også målet at ungdomsbedriften kan bli til et AS.

– I og med at vi går i tredje klasse nå gir det oss en ekstra motivasjon til å gjøre det bra. Det gir oss også mulighet til å fortsette med dette etter videregående, sier hun.