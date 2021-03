Undersøkelse: Unge har fått dårligere psykisk helse under pandemien

I alderen 16 til 24 år oppgir hele 51 prosent at de har fått dårligere psykisk helse under pandemien. I aldersgruppen 25 til 34 år er andelen 47 prosent, kommer det fram i undersøkelsen.

Helsedirektoratet ser en økning i omfang og alvorlighetsgrad i psykisk helse hos barn og unge. De ser også indikasjoner på at flere av dem utsettes for vold, overgrep og negativ sosial kontroll.

Divisjonsdirektør i Folkehelseavdelingen i Helsedirektoratet, Linda Granlund, sier til VG at det er for tidlig å si hva konsekvensene blir på sikt, men at de må planlegge for ulike scenarioer.

– Vi vet at vil se forskjellige ettervirkninger og konsekvenser av pandemien lenge, sier Granlund.

Hun understreker at resultatene kun er et øyeblikksbilde og ikke forskningsresultater.

Helsedirektoratets befolkningsundersøkelse er blitt gjennomført ukentlig siden begynnelsen av februar 2020. Den gjennomføres av Mindshare på oppdrag for Helsedirektoratet.