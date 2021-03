Sondre (18) og Joel (18) har startet egen bedrift: - Noe annet enn de tradisjonelle ungdomsjobbene

– Vi er begge lidenskapelig opptatt av bil og utrolig interessert i alt rundt. Det var sånn ideen kom, forklarer Joel.

Sammen med Sondre står han bak det nyetablerte aksjeselskapet Autobuddies AS.

– Auto er jo et tøft ord, og vi er jo kompiser. Så da ble det Autobuddies, da, fortsetter Joel og ler.

Hjemmekontor-ideen tok helt av: – Det er jo helt vilt Niklas Barre (31) og to kolleger slet med vond rygg på hjemmekontor. Så fikk de en idé.

Egen bedrift

Det startet med at Sondre ble interessert i bilvask hjemme i garasjen. Så fikk han Joel med seg på laget, og sammen vasket de bilene til vennene sine og andre bekjente. I dag holder de til i et lokale i Kunstlåven på Angeltrøa på kveldstid.

– Her fikser vi alt innenfor bilpleie. Vi har alltid likt rene biler, og de senere årene fått en interesse for å kunne tjene penger på andre måter enn å jobbe med de tradisjonelle ungdomsjobbene, sier Joel.

Aksjeselskapet ble til i januar, og finansiert av penger de tjente i høst.

– Vi tok kontakt med en advokat for å høre hva som var den beste forretningsmodellen for oss. Siden vi så for oss å tjene mellom 150 000 og 200 000 kroner i året, var det best å etablere et aksjeselskap, sier Sondre.

Stine og Lisa står bak ny «klubb» i Trondheim: – Hit er alle velkommen - Vi legger merke til at stadig flere tar sunne valg. I stedet for å kjøre innom bensinstasjonen for å kjøpe seg boller, kommer mange hit.

Lange dager

Å vaske en bil tar mellom tre og seks timer, ifølge 18-åringene. Dette avhenger av behandlingen kunden vil ha. De jobber som regel tre kvelder i uka og i helgene.

– Rekorden vår er vel en 12-timersdag, sier Joel, før Sondre skyter inn:

– Det blir ofte lange dager. Som regel er vi ikke ferdig på skolen før klokka fire, før vi kommer hit og jobber. Men når vi ser hvor glade kundene blir, er det verdt det.

De går begge ved Strinda videregående skole, og forteller at det kan bli travelt med både jobb og skole. Samtidig er de glad for at de tok sjansen.

– Det er kult. Her har vi laga vår egen deltidsjobb og skapt vår egen arbeidsplass. Det gir mestringsfølelse. Det får vi også av fornøyde kunder, sier Sondre.

Vil utvide etter hvert

Hittil har de kun hatt privatpersoner som kunder, sett bort ifra én forhandler. Med tiden håper de at flere forhandlere vil benytte seg av tjenestene deres.

– Det er målet. I tillegg er drømmen å opparbeide en kapital som gjør at vi kan bli en enda proffere bedrift på sikt. Kanskje kan vi få flere ansatte også, sier Sondre.

– Hvordan er det å være såpass ung og ha startet sin egen bedrift?

– Vi blir tatt seriøst, men tilliten er kanskje ikke 100 prosent til stede hele tiden. Slik tror jeg imidlertid det er uavhengig av hvor gammel du er og om du er 18 eller 40. Alt handler om å skape tillit, og det ønsker vi, sier Joel.

De peker begge på at de gjennom sitt nye aksjeselskap har utviklet kompetanse det er vanskelig å tilegne seg på skolebenken.

– Vi har fått utrolig god hjelp av Bilpleiegrossisten, som har lært oss mye om bil. Neste steg er å sertifisere oss for å bli enda proffere, sier Joel.