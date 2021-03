Camilla (17) syntes markedet var dyrt. Da startet hun like greit sin egen bedrift

Forrige gang snakket vi med Martin, et annet ungt jobbtalent som bare 17 år gammel også har sitt eget firma ved siden av skolen.

Og fra en 17-åring til en annen, er det Camilla Borgos (17) som står for tur denne uka.

Kjenner du et jobbtalent vi burde snakke med? Tips oss på trd.by@adresseavisen.no.

Slik svarer Camilla på våre spørsmål om jobb og karriere:

Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

- Jeg er selvstendig næringsdrivende med Borgos Design (produksjon av personlig hundeutstyr og grime til hest), og driver alt alene.

Hvilken utdanning har du?

- Jeg går per dags dato andre videregående i hest- og hovslagerfag ved Skjetlein.

Hvordan fikk du jobben du har i dag?

- Jeg startet opp bedriften av eget initiativ. Jeg fikk ideen fordi jeg ønsket slike produkter selv, men det er et dyrt marked og jeg tenkte derfor at jeg kunne lage selv. Det startet med halsbånd, også har det bare utviklet seg.

Hvordan har korona påvirket din arbeidshverdag?

- Korona har økt pågangen, fordi jeg driver nettbestilling.

Hvordan valgte du denne bransjen?

- Jeg har hund og bruker utstyret selv, og det er en stor del av min interesse.

Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

- Min første jobb var som stuepike hos Fjellheimen AS da jeg var 13 år.

Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

- Den største tabben var et produkt der jeg glemte en liten del og måtte sprette opp alt.

Hva er det som inspirerer deg i arbeidshverdagen din?

- Jeg får muligheten til å utfolde meg kreativt ved å utbedre produktene og prøve nye ideer i et stort spekter.

Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelen?

- Den største utfordringen er det å oppnå respekt og det å få ansvar, for det kan innimellom virke som at folk tror unge i arbeid ikke kan stoles på. Fordelen er at jeg har et åpent sinn og er åpen for forandringer, jeg har enda mye igjen å lære.

Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

- Det beste tipset er å stå på, gjøre ditt beste og alltid ta utfordringer med et åpent sinn.

Hvor ser du deg selv om ti år?

- Ferdig utdannet som veterinær med et aktivt hundehold og forhåpentligvis en større pågang i bedriften.