Ny undersøkelse: Dette ser arbeidsgivere etter hos deg

Arbeidsgiverne som Finn har intervjuet, sier at det er viktigere enn noen gang med digital kompetanse. Dette samsvarer også bra med stillingsannonsene som ligger ute på nettsiden. Det skriver Finn i ei pressemelding.

– Det siste året har de aller fleste av oss samarbeidet digitalt, enten vi liker det eller ei. Da blir det også veldig tydelig hvor viktig det er at hver og en innehar digital kompetanse, nå som vi ikke lenger kan løpe til nærmeste kollega, sier Finns jobbekspert, Christopher Ringvold, i pressemeldingen.

Personlige egenskaper

Undersøkelsen viser også at arbeidsgivere er mer opptatt av personlige egenskaper, fremfor faglig styrke. Kvaliteter som selvledelse og engasjement settes høyt.

For arbeidssøkere med liten eller ingen relevant erfaring, vektlegger arbeidsgiver grad av aktiviteter og engasjement utenom studier. At du kan vise til at du har jobbet ved siden av studiene, er også en fordel.

Lønn ikke viktigst

Når det kommer til hva som er viktig for arbeidstakere, viser undersøkelsen at godt arbeidsmiljø kommer på andre plass. Kun slått av samsvar mellom kompetanse og stillingen.

Faktorer som frihet, kort reisevei, bedre lønn og fleksibel arbeidstid er mindre viktig.

Undersøkelsen ble gjennomført av Norstat og Opinion for Finn.