Nå kan det komme helseadvarsler på øl, vin og sprit

– Det er ikke et skarpt skille mellom bruk og skadelig bruk av alkohol, og dette har vi et ansvar for å formidle. Vi vil derfor foreslå å innføre krav til advarselsmerking på alkoholholdig drikk i Norge, sier helseminister Bent Høie (H).

Torsdag ble den nasjonale alkoholstrategien for perioden 2021 til 2025 lagt fram.

Disse gruppene drikker mest og minst under koronapandemien En ny undersøkelse viser at 13 prosent av de spurte drikker mer under koronapandemien enn før, men særlig de unge drikker mindre.

Her følger regjeringen opp Stortingets vedtak fra november 2018 der det ble flertall for Ap, Sp og KrFs forslag om å innføre merking av alkoholholdig drikk med helseadvarsler om alkoholbruk under graviditet og i forbindelse med kjøring.

Høyre, Frp og Venstre stemte mot forslaget den gang.