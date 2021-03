Marias (33) møte med moren ble tårevått: - Det var vanskelig å tenke

– Jeg var veldig bevisst på at jeg ikke ville gjøre det før alt rundt meg var stabilt. Du vet aldri hva du møter, og jeg ville ikke at det skulle vippe meg av pinnen, sier trønderen fra Åsen.

Høsten 2019 følte hun seg imidlertid klar. Da hun så at TV 2-programmet «Sporløs» søkte deltakere, sendte hun inn en søknad.

– Jeg hadde en god jobb og trygge rammer rundt meg, og følte at jeg var forberedt på det som måtte komme, sier Maria, som jobber som eiendomsmegler i Trondheim.

- Helt uvirkelig

Da Maria var to måneder gammel, ble hun adoptert fra et barnehjem i Chile til Åsen hvor hun har vokst opp med mor, far og søster. Sammen med Sporløs dro hun i oktober 2019 tilbake til hjemlandet for å nøste opp i sitt eget liv.

– Jeg ble utrolig glad da jeg fikk beskjed om at vi skulle dra. Det var helt uvirkelig, sier Maria.

Bare en uke etter at kamerateamet og programleder Geir Fredriksen var på besøk hos henne i Åsen, satte de seg på flyet til Chile.

– Det er jo en lang flytur, og i løpet av den rekker du å tenke ganske mye. Jeg tenkte på alt fra at jeg ikke kunne spansk til om jeg var godt nok forberedt. I tillegg var jeg veldig spent og nervøs.

Søndag kunne TV-seerne se Marias reise til Chile. Etter en ferd gjennom Santiago og Temuco, endte de til slutt opp i Vilcun.

– Det var veldig fint å komme tilbake til Chile i voksen alder og danne nye inntrykk. Da vi kom til Vilcun, tenkte jeg på at dette var en plass hvor jeg kunne ha vokst opp. Det er mye fattigdom, og noe helt annet enn hva vi er vant til. Det er da man forstår hvor heldige vi har vært, sier Maria, som ikke hadde vært i Chile siden hun var tre og et halvt år gammel.

Første møte

I Chile fikk Maria og programleder Geir Fredriksen hjelp av Sporløs' tolk David Nostas, som til slutt fant Marias mor, Carmen Gloria. Maria forteller at det første som slo henne da hun fikk vite at hun skal møte henne, var at en drøm gikk i oppfyllelse.

– Det var utrolig mange tanker som raste akkurat da. Hvordan er hun? Ligner hun på meg?

Maria beskriver møtet som et sterkt øyeblikk. Samtidig føltes det veldig naturlig.

– Hun er en god og varm person, men akkurat da var det vanskelig å tenke. Plutselig kom det to personer til, som viste seg å være broren og søsteren min. De ville ikke slippe meg og var veldig hengiven. Vi nordmenn er ikke vant til så mye nærhet, men der er det en helt annen kultur. Det var veldig fint.

Under Sporløs-episoden kommer det fram at Carmen Gloria, som fikk Maria da hun bare var 16 år gammel, ble tvunget av sin mor til å adoptere henne bort.

– Det må ha vært en forferdelig opplevelse. Det er brutalt å bli tatt fra et barn. Hun fikk heller ikke noe støtte fra familien i etterkant, men har klart seg likevel. Det viser at hun er en sterk dame, mener Maria, og legger til:

– Det er trist at hun måtte oppleve dette, men det varma at hun egentlig ikke ville gi meg bort.

Fremdeles kontakt

Etter innspillingen har Maria blitt tante til en liten jente. Søsteren har fått et barn, og Maria har ukentlig kontakt med familien i Chile over Whatsapp.

– Jeg prøver å lære meg spansk, men foreløpig viser vi hverandre mest hva vi gjør, sier Maria og ler.

– Det er rart å ha en familie på andre siden av jordkloden. Når ting åpner opp igjen har jeg veldig lyst til å møte dem igjen.

Maria angrer ikke på at hun meldte seg på programmet, og beskriver hele opplevelsen som noe som har gjort livet hennes mer givende.

– Hvordan var det å ha med seg et kamerateam på slep?

– Det var veldig uvant til å begynne med. Jeg er ikke en person som snakker så mye om følelser i utgangspunktet, men plutselig måtte jeg det. Heldigvis gikk det seg til etter hvert, sier Maria og smiler.

Hun er glad for at det ble en lykkelig slutt, men synes imidlertid det er rart å tenke på at hun kunne ha vokst opp i Chile selv.

– Det var veldig fint å få vite hvordan de har hatt det, samtidig som jeg ble veldig obs på forskjellene. Da vi skulle hente noe på hotellrommet mitt, ble søsteren min plutselig veldig nervøs. Da viste det seg at hun aldri hadde tatt heis før. Det setter ting i perspektiv.