Mia blir trakassert på nett hver dag: – Jenter blir konstant utsatt for «slutshaming»

Det sier Mia Landsem. Hun er årets hovedappellant under 8. mars-markeringen i Trondheim i år.

– Det er en stor ære. Jeg skal prate om digital vold, og hvordan teknologien har blitt en ny arena for vold mot kvinner i form av spredning av nakenbilder, utpressing og trusler, sier 23-åringen som jobber som etisk hacker i Orange Cyberdefense.

Se parolene for Kvinnedagen i Trondheim fra 1973 og fram til i dag nederst i saken.

Har sin pris

I 2018 fikk hun jenteprisen av Plan International Norge, og i 2020 ga hun ut boka «Trygg på nett».

– Jenter blir konstant utsatt for «slutshaming» og trusler om å bli voldtatt over nett. Andelen jenter som opplever dette er langt høyere enn andelen gutter.

Mia er kanskje best kjent for å ha avdekket at nakenbilder av håndballspiller Nora Mørk ble spredt på nettet. De siste årene har hun reist landet rundt og holdt foredrag om spredning av nakenbilder.

Hun har tidligere vært åpen om at det å være frontfigur i kampen mot spredning av nakenbilder, har sin pris. Mia har selv opplevd digital vold.

– Jeg blir trakassert på nettet og forfulgt hver eneste dag, sier Mia, som i fjor måtte gå til det steget å få seg hemmelig nummer og adresse.

Sint og stolt

Mia peker på at den likestillingen vi har i dag er bedre enn på 1800-tallet, men at vi har en lang vei å gå når det kommer til den digitale verden.

– Når jeg ser tilbake på hva kvinner har måttet kjempe for, blir jeg sint, men ikke minst stolt. Jeg setter pris på dem som har kjempet før oss. De har gjort mye, men det er mer som gjenstår, sier Mia.

Adresseavisen har tidligere samlet hovedparolene fra de siste fem ti-årene fra Kvinnedagen. Mia blir ekstra provosert av å tenke på at tvangsekteskap er noe vi har måttet kjempe imot, og at transpersoner sine rettigheter er noe vi har måttet kjempe for.

– Lik lønn er en selvfølge, men det er ikke like vondt som å tenke på at små barn giftes bort. Det er helt forferdelig, sier Mia.

«Transkvinner er kvinner. 8. mars er for alle kvinner!» er også en av årets paroler.

– Det finnes kvinner som mener at transpersoner ikke er ekte kvinner. Det er sykt å påstå. Jeg har mange venner som er transpersoner, og ser ikke på dem noe annerledes enn andre. Jeg kjenner at den stikker.

Vil ha flere ledere

Mia peker også på at det må bli flere kvinnelige ledere i samfunnet.

– Dessverre er det mange som blir skremt vekk. Det er mange som har en mening om dette i sosiale medier, og som uttrykker at de er lei av at kvinner roper høyt.

23-åringen forteller videre at hun har mange kompiser som er enige med henne om at det må bli rom for flere kvinnelige ledere.

– Likevel sier de det ikke høyt. Det er så mange unge menn som driter i feminisme, mens vi damer blir kalt nazifeminister hvis vi uttaler oss.

Årets 8. mars-markering i Trondheim vil foregå digitalt. I tillegg til Mia, skal Gro Lillebø, intensivsykepleier og forbundsstyremedlem i Norsk Sykepleierforbund, og Olga Ucinka, som støtter polske kvinners kamp for abort, holde appeller.

Paroler fra 2021 og helt tilbake til 1973:

Kilde: 8. mars Trondheim