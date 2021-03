Silje og Trine står bak «Trøndergørlsa»: - Vi må legge til side Instagram-personen av og til

– Jeg tror nok at denne kontoen har hjulpet veldig mange. Det får vi tilbakemeldinger om hele tiden, sier Trine Pedersen (35).

Sammen med Silje Hahn (34) står hun bak Snapchat-kontoen «Trøndergørls» med 1600 daglige seere. Her deler ti faste medlemmer i alderen mellom 26 og 45 år sin hverdag. I tillegg har de gjester innom for å snakke om ulike ting.

Marit (24) fra Trondheim var lei av det «perfekte mammalivet» på Instagram. Så tok hun grep - Alle hadde det så fint og ryddig hjemme, samtidig som de så helt smashing ut. Selv satt jeg der med rufsete hår, rotete hus og følte meg dritt, sier Marit Bakkli (24) fra Trondheim.

Interiør, psykisk helse og mobbing

Hver uke har de faste temaer – alt fra interiør og mat til mer alvorlige temaer som psykisk helse og mobbing.

– Vi er veldig forskjellige damer, og har med alt fra bønder til strikkere på det faste laget. Vi utfyller hverandre godt, sier Trine og smiler.

Hun jobber på Byggmakker og er mor til to.

– Vi snakker om alt mulig, men når det er jeg som har kontoen blir det naturlig med litt oppussing. I tillegg er jeg interessert i jakt og trening, forklarer hun.

Silje er trebarnsmor, og har på sin side valgt å være åpne om egen sykdom på Snapchat-kontoen. Hun har fibromyalgi, en kronisk smertetilstand som påvirker bindevev, muskler, leddbånd og sener, ifølge Helse Norge.

– Jeg snakker mye om hvordan det er å leve med en kronisk sykdom. I begynnelsen kjente jeg på mye skam, men opplever nå at det hjelper veldig mange andre der ute. Vi er flere som sitter mye hjemme mens andre er på jobb, og det er det viktig å være åpen om, sier Silje.

– Seerne gir tilbakemeldinger om at de har fått en «helt vanlig» person de kan relatere til. Det synes vi er veldig fint, legger Trine til.

Vil vise virkeligheten

Det er også litt av hovedpoenget med kontoen ifølge de to damene.

– Vi må legge til side Instagram-personen av og til, og vise fram at livet ikke er perfekt eller at boligen ikke er som tatt ut av en side i et «Hjemmet»-blad, mener Trine.

– Her om dagen fikk jeg for eksempel overveldende respons fordi jeg viste fram matpakken til guttungen. Det var en plastpose med ei brødskive i, og en plastpose med en banan i, fortsetter hun og ler.

Snapchat-kontoen er kun for damer og lukket. Slik ønsker de at det skal fortsette å være.

– Det skal være trygt der inne, og det er det også mange som opplever. Damer kan være skikkelig fæle med hverandre, men vi har nesten utelukkende god stemning, forklarer Silje.

Her kommer hybler og leiligheter til 250 millioner i Midtbyen Vil utvide butikklokale samt bygge hybler og leiligheter for 250 millioner i Midtbyen.

Blir kjent igjen

Trine forklarer at hun han bruke opptil to timer på arbeidet med kontoen hver eneste dag. Da går det i alt fra planlegging for de neste månedene til gjestebooking.

De får ekstra mye respons når de har mer alvorlige tema på agendaen.

– Vi har pratet om både mobbing, seksuell legning, vold og rasisme, og vi ser at det berører mange. Kanalen har blitt et lite samfunn, hvor vi deler alt mulig med hverandre, sier Trine.

Både hun og Silje har opplevd å bli kjent igjen på gata.

– Ja, det er faktisk veldig rart. Vi er to vanlige mødre, men ungene synes det er artig når det skjer, sier Silje og ler.

Trine har også opplevd at den nye «kjendisstatusen» har kommet godt med.

– For litt siden skulle jeg hente en pakke i posten og ble bedt om å vise legitimasjon. For noen år siden bytta jeg etternavn, og det er det gamle som fremdeles står på førerkortet. Etter å ha vist det fram får jeg beskjed om at det ikke var godkjent, men at dama i kassa visste hvem jeg var. Da gikk det greit å hente ut pakken likevel, sier hun og ler.