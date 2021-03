Åpner ny bruktbutikk på Møllenberg

– Jeg har ikke angret et sekund. Jeg skulle nok ha gjort dette mye tidligere, sier han.

I starten av januar tok Sand over lokaler i Haldens gate på Møllenberg og nylig åpnet han opp butikk. Siden 2017 har han drevet «Nidaros Brukt & Antikk».

– Vi hadde en liten butikk i Nonnegata for tre år siden, men etter at vi måtte flytte ut, har vi solgt varer over nett, forklarer han.

Ville til Møllenberg

I tillegg til å drive butikk, kjøper også Sand dødsbo, samt er behjelpelig med rydding, flytting og utvask gjennom bedriften. Da korona kom i mars i fjor, bestemte han seg for å utvide.

– Vi ønsket flere bein å stå på, og da ble det naturlig å åpne butikk igjen, sier Sand, og legger til at de kun var på utkikk etter lokaler på Møllenberg.

– Vi leita slavisk i dette området. Vi ville ut fra bykjernen, men likevel ligge sentralt til. Her er det ikke langt til verken nærmeste busstopp eller sentrum.

Sand anslår at 95 prosent av kundene hittil har vært gående, og peker på at mange går gjennom Haldens gate når de skal til og fra sentrum.

Forskjellige grupper

I den 55 kvadratmeter store butikken er det hundrevis av varer. Sand forklarer at han prøver å styre unna loppemarked-følelsen, men at skal være noe for alle i butikken.

– Kvalitet er viktig, og vi har mange antikviteter og mye krystall, men også bestikk til studenter for eksempel. Kundene så langt har vært alt fra studenter på 17 år til eldre damer på 90, sier Sand og ler.

Han begynte å interessere seg for gamle ting allerede som tenåring, og med årene har det ballet på seg.

– Gjenbruk har blitt et flott ord mange bruker, men det er veldig viktig og noe vi må bry oss om. Det er såpass mye som kastes hver eneste dag, sier Sand.

Overraskende mange

Etter at Sand sa opp jobben sin som avdelingsleder for to og et halvt år siden, har han levd av å drive «Nidaros Brukt & Antikk».

– Jeg håper og tror at folk vil besøke butikken. Den er foreløpig ny, men vi har hatt overraskende mye besøk de første ukene, sier han.

Akkurat nå er innehaveren den eneste ansatte i bedriften, men på sikt håper han at det kan bli en arbeidsplass for flere.

– Det hadde vært fint om vi fikk inn flere etter hvert. Det har alltid vært en drøm å skape arbeidsplasser.