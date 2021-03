Nå skal det bli enklere å dra på utveksling for disse studentene

Det gjelder treårige profesjonsutdanninger som blant annet sykepleie, barnehagelærer og sosialt arbeid.

– I dag opplever mange studenter innen disse utdanningene at det er for tungvint og vanskelig å reise ut. Det skal vi bruke penger på å utvikle og prøve ut nye ordninger som skal gjøre det mulig å for eksempel ta noe av den obligatoriske praksisen i et annet land eller reise på kortere utenlandsopphold, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.

Utdanningsinstitusjoner kan søke om opptil tre millioner kroner til prosjektet.