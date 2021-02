For tre år siden begynte de å jobbe i samme firma – Rønning på Orkanger og Hansen på Tiller. Da de fikk tilbud om å ta over Maling 100 Orkanger, en byggevarebutikk, var de ikke tunge å be.

– Vi hadde jo jobbet sammen fra før av, og tenkte at dette var en fin mulighet, forklarer Rønning.

En pangstart

Det ble imidlertid en merkelig start for duoen. Da de tok over butikken på Orkanger i januar 2020, var korona like rundt hjørnet.

– Vi ble jo veldig bekymret da korona kom, og spesielt fordi det skjedde i oppstarten. Da landet stengte ned, lurte vi veldig på hva vi skulle gjøre. Vi stengte butikken, men det var det bare å glemme. Det tok ti minutter før telefonen ringte. Jeg tror vi hadde stengt en halv dag, sier Rønning og ler.

– Hvorfor tror du det var sånn?

– Folk starta tidlig med å ville pusse opp da korona kom. Vi har hatt et bra trykk hele veien, og mye å holde på med, fortsetter Rønning.

Hansen peker på at Maling 1000 er en butikk som tilbyr det meste innen byggevare. Han tror det har hatt mye å si.

– I tillegg til å drive butikk, driver vi med håndverk. Vi leverer og legger for eksempel gulv, i tillegg til å selge det. Slike tjenester gjør at vi gjør det godt, mener Hansen.

Eier begge to

Maling 1000 Tiller flyttet til Heimdal for et par år siden og ble til Maling 1000 Heimdal. Rønning og Hansen har også drevet denne butikken, men fikk like før jul i 2020 også tilbud om kjøpe den. Nå eier de begge butikkene.

– Vi økte omsetningen med 60 prosent i 2020 sammenlignet med året før. Det er vi veldig fornøyd med, og langt over det vi satte som budsjett, sier Hansen, før Rønning legger til:

- Vi har mye konkurranse både på Orkanger og på Heimdal. Obsen ligger ikke langt unna sistnevnte.

De er begge glade for at det første året de eide bedriften gikk såpass bra, selv om det ikke nødvendigvis så slik ut i mars. De gode resultatene har imidlertid ikke kommet av seg selv.

– Store deler av tida har det kun vært oss to, så det har jo vært mye jobb, sier Rønning, og legger til at de har én ansatt nå.

– Hvordan har det vært å gå fra å drive til å eie butikkene?

– Det ble plutselig mye mer jobb. Det er mange fordeler med å jobbe for seg selv, men også flere utfordringer. Det hadde vi ikke så mye erfaring med. Heldigvis var også jobben mye av det samme, forklarer Rønning.