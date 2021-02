Ny butikk åpner i Midtbyen og blir den første i Trondheim

- Vi ønsker å åpne butikk i Trondheim ettersom planen er å ekspandere til alle de store byene i Norge når vi ser mulighetene åpner seg. Når vi kom over det flotte lokalet i Dronningens gate, var vi ikke i tvil om at både plasseringen og selve lokalet er perfekt for vårt konsept.

Det sier Sara Bjareng i UFF Norge. Om alt går etter planen åpner de sin første butikk i Trondheim i slutten av mars.

Klærne er gaver fra nordmenn

I dag har organisasjonen to store butikker i Oslo, og holder også på å åpne ny butikk i Hamar. I utgangspunktet driver UFF Norge med tekstilinnsamling i Norge på stor skala, med rundt 170 tonn tekstiler innsamlet i Norge i uka. Her i Trondheim er det også flere innsamlingspunkter.

- Fra dette sorterer vi ut det vi ønsker å selge i våre butikker i Norge, så det er kun gaver fra den norske befolkning som blir solgt i våre butikker, forklarer Bjareng. Overskuddet fra tøyinnsamlingen og butikkene her i Norge går til bistandsprosjekter i Afrika og Asia.

Nå er UFF altså på jakt etter ansatte her i Trondheim.

- Vi har stor tro på at det er et større ønske og marked for mer second-hand generelt i Trondheim, både fordi det er mange studenter i Trondheim som ønsker godt og rimelig tøy, og vi ser den norske befolkningen generelt får større og større interesse for gjenbruk.

Fakta: UFF Norge Kilde: Uffnorge.no U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge (UFF) ble startet i 1979 av frivillige, i kampen mot apartheid

UFF Norge donerte 30 477 000 kroner i økonomisk bistand i 2019 - 2020-tallene er ikke klare ennå.

UFF har avtaler med lokale organisasjoner og foreninger om innsamling av tøy til et delt ideelt formål. Per i dag er 155 lokale idrettsforeninger, klubber og lag over hele landet med i ordningen

En Midtby i nedgang

Mandag forrige uke fortalte daglig leder i Midtbyen Management, Kirsten Schultz, at passeringstellerne i Midtbyen viser 60 prosent nedgang i januar i år, sammenlignet med i fjor.

I november og desember 2020 var det en nedgang på mellom 30 og 35 prosent, og blant andre frisør og driver Kenneth Solbakken uttrykte frykt for flere tomme butikklokaler i Midtbyen.

Nille varslet i høst at de ikke ville forlenge leieavtalen i Nordre gate, og DNB Næringsmegling ble engasjert til finne ny leietaker til lokalene.

- Dette lokalet er midt på Nordre og anses blant de fleste aktørene i bransjen som «prime». Vi var i dialog med flere aktører gjennom hele høsten, hvor vi til slutt ble enige med UFF ved årsskifte, forklarer rådgiver Erlend Aune Krogstad.

- Vi opplever at etterspørselen etter butikklokaler med denne type beliggenhet og utforming fortsatt er god. Dette bekrefter både denne nyetableringen og Bergans sin nye butikk i Nordre Gate 12.

Vil rekruttere nye second-hand-kunder

I fjor høst la vintage-butikken Prisløs i Brattørgata ned sin butikk for å flytte driften til Oslo. I starten av januar åpnet vintagebutikken Arven i Sommerveita, og Trd.by har også skrevet om vennegjengen som nylig åpnet sin egen bruktbutikk i Fjordgata.

Bjareng håper og tror at den nye UFF-butikken i Nordre gate vil nå ut til ulike kunder i byen, spesielt fordi de selger en blanding av både brukt og vintage.

- Vi har også et stort fokus på at dette tøyet skal være i god kvalitet til en god pris, i et lokale som er innbydende for kundene. Uansett om en er vant til å gå i bruktbutikker eller ikke, så vi tror vi kommer til å rekruttere mange nye second-hand-kunder i Trondheim med dette konseptet.