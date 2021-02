Mette (27) har gjort «alt rett». Likevel får hun seg ikke jobb

38 500 unge under 30 år er registrert som arbeidsledige hos Nav på landsbasis. Mandag denne uka skrev Aftenposten at arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen frykter at ledigheten blant unge skal bite seg fast, og at utenforskapet skal øke.

– De jeg er aller mest bekymret for, er de unge som akkurat har fått en fot innenfor arbeidslivet, sa han til avisen.

Ifølge Aftenposten har mange av de ledige kortere utdanning.

Søkt på 100 jobber

Mette Gamst har en bachelorgrad i barnevernspedagogikk og en mastergrad i funksjonshemning og samfunn fra NTNU. Mellom gradene jobbet hun to år i barnehage.

Ifølge 27-åringen har hun det siste året søkt på minst 100 jobber – uten hell.

– Jeg har søkt på alt som har vært utlyst av relevante stillinger på alle mulige plasser mellom Melhus og Stjørdal. Av alle jobbene, har jeg blitt innkalt til ett intervju. På en av jobbene var det i tillegg 175 søkere. Det sier noe om hvor mange det er om beinet, sier Gamst, som bor i Trondheim.

Hun reagerer på at hun ikke får seg en relevant jobb, til tross for at hun har gjort «alt rett».

– Det er mye fokus på at de med lavere utdanning ikke får seg jobb, men hva med oss som har tatt høyere? spør Gamst, og viser til saken i Aftenposten.

Mange med høyere utdanning

Tall som Trd.by har fått tilsendt fra Nav Trøndelag viser at det er 815 arbeidssøkere i aldersgruppen 18 til 29 år med høyere utdanning, med inntil eller over fire år, akkurat nå. Av disse er 512 helt ledige, 263 delvis ledige og 40 arbeidssøkere i tiltak.

Utvider vi aldersgruppen fra 18 til 39 år, er det 2 180 arbeidssøkere med høyere utdanning.

Avdelingsdirektør i tjenesteavdelingen i Nav Trøndelag, May Beate Haugan, sier at det er ungdom som er hardest rammet av koronakrisen.

– Én av tre ledige er under 30 år, og de som er aller hardest rammet er de med liten eller lav utdanning, sier Haugan.

Likevel viser tallene fra Nav Trøndelag at også stadig flere med høy utdanning er rammet. Andelen ledige unge under 29 år med høyere utdanning over fire år, har økt med 56 prosent siden januar i 2020.

– Generelt ser vi at det er en fordel med høyere utdanning. Det kan være flere forhold som spiller inn når det kommer til at nyutdannede ikke får seg jobb, sier Haugan.

Livet på vent

I dag jobber Gamst som telefonintervjuer og tjener mellom 10 og 12 000 kroner i måneden. Som student var dette en god ekstrainntekt, men 27-åringen forteller at det er for lite til å for eksempel skulle stifte en familie.

– Jeg føler at livet står på vent inntil jeg får meg en «ordentlig jobb».

– Hvordan føles det å måtte søke på så mange jobber?

– Det er utrolig frustrerende, og jeg tenker ofte på om jeg gjør noe galt. Men jeg føler samtidig at jeg har en bred og god utdanning. Det påvirker selvfølelsen, sier Gamst, og legger til:

– I tillegg er det vanskelig å vise hvem jeg er når jeg ikke blir innkalt til intervju.

– Handler om mobilitet

Avdelingsdirektøren hos Nav peker på at det som nyutdannet ikke er noen garanti for at en kaprer drømmejobben med en gang. Haugan råder derfor arbeidssøkere til å utvide horisonten.

– Det kan være lurt å se på andre jobber for å skaffe seg mer erfaring. I tillegg handler mye om mobilitet. Det er lettere å få seg en jobb dersom man er villig til å flytte på seg.

Haugan peker på at hotell- og serveringsbransjen er blant bransjene som er hardest rammet av koronakrisen. Uavhengig av utdanningsnivå er det vanskelig å få seg jobb her, ifølge Haugan. Innenfor IKT, bygg og anlegg og helse og omsorg er det imidlertid høy etterspørsel. En tredjedel av stillingene som lyses ut tilhører sistnevnte kategori.

– Akkurat nå er lyst ut 477 ledige stillinger på arbeidsplassen.no innenfor helse og omsorg i Trondheim, men her er også konkurransen høyere enn ute i distriktene.

Tilegne seg kompetanse

Regionleder i LO Trøndelag, Kristian Tangen, peker også på at arbeidssøkere med lav formell utdanning og lav lønn er overrepresentert blant de arbeidsledige.

– På landsbasis er det nå 200 000 ledige, men kun 25 000 ledige jobber. Det betyr et begrensa jobbmarked for alle. Det er ingen tvil om at det for mange ikke finnes muligheter for å søke jobb akkurat nå, sier han.

Tangen anbefaler arbeidssøkere å se på om de har den rette formelle utdanningen.

– En mulighet kan være å tilegne seg kompetanse for å bli mer attraktiv i arbeidsmarkedet. Dette uavhengig av utdanningsnivå fra før av.