60 prosent nedgang i antall besøkende i Midtbyen: - Det er dønn rolig

Da korona kom og landet stengte ned i mars, kom det som et sjokk for Blow-driver Kenneth Solbakken. Som resten av landets frisører, måtte også han stenge salongen i syv uker.

– Da vi fikk åpne opp igjen, var det som å åpne en demning. Det smalt skikkelig da folk fikk bruke oss, forklarer Solbakken.

– Det er trygt

Til tross for korona, ble det ifølge frisøren overskudd for Blow i 2020. De tre siste månedene har de imidlertid merket at ting er annerledes i Midtbyen.

– Vi merker at folk holder seg hjemme så fort media skriver om det. Vi har hatt mange avbestillinger, og merker at det er dønn rolig i Midtbyen, sier Solbakken.

Han peker på at det oppfordres til dugnad blant folket fra regjeringa, men mener at det er det private næringslivet som gjør den største dugnaden akkurat nå.

– Hvis det fortsetter slik, vil det bli enda flere tomme lokaler i Midtbyen. Så langt har vi klart oss uten permitteringer og har hatt en buffer vi kan bruke av. Men for mange aktører er det ikke slik. Sparebøssene går tom på et eller annet tidspunkt, sier Solbakken, som også vil ha momsreduksjon.

Samtidig frir han til trondhjemmerne om at de må bruke Midtbyen.

– På kjøpesentrene utenfor byen er det mange folk. Av en eller annen grunn tror de kanskje at det er tryggere, men det er trygt i Midtbyen også. Vi har høyt fokus på smittevern. Sjansen er større for å bli smittet i matvarebutikken, enn hos frisøren.

60 prosent nedgang

Daglig leder i Midtbyen Management, Kirsten Schultz, forklarer at passeringstellerne i Midtbyen viser 60 prosent nedgang i januar i år, sammenlignet med i fjor. I november og desember 2020 var det en nedgang på mellom 30 og 35 prosent.

– Det er nedslående tall, og hovedgrunnen er nok anbefaling og påbud om hjemmekontor. Det betyr at Midtbyen tømmes for folk som bruker den før, imens og etter jobb, sier Schultz.

Ifølge henne er dette en viktig andel av brukergruppa. Schultz peker også på at flere bruker kjøpesentrene utenfor byen om dagen, i stedet for å dra inn til Midtbyen.

– For oss er det viktig at dette ikke blir vanedannende for tiden framover. Vi ønsker selvfølgelig at folk skal bruke Midtbyen. Det er også trygt, forklarer hun.

– Et dårligere år

2020 var også et tøft år for Linda Kvam. De tre siste årene har hun drevet butikken «Hærlighet – lille København» i Thomas Angells gate.

– Vi har hatt en stor nedgang. I sommer var det mange norske turister som brukte butikkene i Midtbyen, men alt i alt har det vært et dårligere år, forklarer hun.

I tillegg til koronarestriksjoner, har hun merket at også kulden den siste tiden har gjort at færre benytter seg av Midtbyen.

– Da temperaturen slapp i helga, kom det flere folk, og de som kommer er heldigvis opptatt av å støtte opp om de lokale butikkene. De vet hva de mister dersom de ikke gjør det, mener Kvam.

Også hun peker på at det er trygt å handle i Midtbyen.

– Jeg snakker med mye folk og de fleste peker på at det er lave smittetall. Men vi ser at besøket avhenger av hva mediene skriver.

Kvam har imidlertid ingen planer om å gi opp ennå.

– Jeg prøver så godt jeg kan å holde det gående. Nå må det verste være over, tenker jeg. Vi nærmer oss forhåpentligvis slutten, og kan begynne å se lyst på ting igjen. Nå går vi mot vår, og jeg har tro på at kundene kommer tilbake.