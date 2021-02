Gjeng fra NTNU mener de har funnet løsningen på hvordan du kan glede andre

Nå har Jakob Nelvik (30), Markus Halvorsen (27), Erik Kjernlie (25) og Fredrik Sørmo (25) lansert appen Glede – foreløpig en betaversjon.

Appen lar deg sende og motta gaver fra vennene dine. Du velger til hvem, hvor og hva du ønsker å sende, og kan også legge til en hilsen til vedkommende. Den som får gaven mottar deretter en sms om hva de har fått og hvor de kan hente den.

– Tanken har hele tiden vært at du kan sende store og små hverdagsgleder til vennene dine, forklarer Nelvik.

Utvider butikken i Midtbyen med et nytt lokale Da korona kom, permitterte Abby Labreche alle sine ansatte. Det angret hun raskt på.

35 partnere

Gjengen bak den nye gavegivningstjenesten har hittil inngått partnerskap med 35 ulike aktører i Trondheim og Oslo, samt noen i Gjøvik, Ålesund og Bergen.

– Ser du en venninne som er på trilletur gjennom sosiale medier, kan du overraske henne med en kaffe fra Dromedar for eksempel. Det tror vi er mye hyggeligere å få, enn at noen vipser deg 30 kroner til en kaffe, sier Nelvik.

Ideen har sitt utspring fra NTNUs Entreprenørskole, hvor både Nelvik og Halvorsen har studert. Konseptet har kvernet i bakhodet på dem i mange år.

– Da Jakob kom med ideen, var det bare å hive seg rundt og bli med. Ideen om å sende gaver digitalt virket veldig god, forklarer Halvorsen.

Da koronautbruddet var et faktum i mars, så gjengen det som en gylden mulighet.

– Det var en ny hverdag for alle, og det kom andre behov for å glede. På den andre siden slet næringslivet, kanskje spesielt de små bedriftene. Glede hadde mye for seg, og kunne hjelpe begge sider, legger Halvorsen til.

Trenden fortsetter: - Det er for galt at noen skal føle at de ikke har råd Babyshower tar mer og mer av i Norge, ifølge trendforsker. Nybakt mamma Magnhild Sundland synes det er for galt at noen skal føle at de ikke har råd til å delta.

En lovende start

Siden mars har de jobbet med å utvikle appen. De har fått kapital fra Innovasjon Norge. CEO i Tise, Eirik Rime, er blant investorene.

– Det er en god støtte i å ha med slike gründere på laget. Erfarne folk som kan veilede oss når vi løper rundt som hodeløse høns, sier Nelvik og ler.

Første betalansering av appen ble lansert i november. Nå har gjengen bak begynt å markedsføre Glede på sosiale medier. Ifølge Halvorsen og Nelvik har de fått 2000 brukere av appen siden lanseringen.

– Vi har hatt en lovende start, men har fortsatt en lang vei å gå. Målet vårt i løpet av året er å dekke store deler av Norge. Det skal være mulig å sende en glede også på Oppdal, i Henningsvær og i Grimstad, sier Halvorsen.

– Med Glede er det mulig å sende gaver over lengre avstander. Folk har venner over alt i landet, og med appen er det kanskje lettere å sette pris på dem, legger Nelvik til.

- Ingen dans på roser

Gründerne har selv investert 200 000 kroner i ideen, men det er ifølge dem ingenting sammenlignet med det de har investert av tid.

– Det er ingen dans på roser å dra i gang noe. Lite lønn er tungt, men samtidig er det veldig gøy. Her kan vi være kreative og får jobbe med hobbyen vår hver dag. Vi ønsker å smitte glede over til andre, forklarer Halvorsen.

Blant samarbeidspartnerne i Trondheim finner vi Dromedar, Bror og Bakklandet Blomster.

– Vi må få skryte av aktørene i Trondheim. Det var her det hele starta, og du skulle ha sett hva vi viste fram. Likevel var folk med, selv om de ikke visste hva de skulle være med på. Det er en åpenhet vi verdsetter, og noe Trondheim er sjeldent gode på, fortsetter Nelvik.