Da Bente ikke fant det hun lette etter i butikkene, startet hun opp for seg selv

Bente var senterleder på Solsiden de første ni årene etter at kjøpesenteret åpnet opp. Etter sykdom i nær familie, bestemte hun seg imidlertid for å gå nye veier.

– Jeg gikk fra en jobb med en god lønn til å bli en form for idealist og gründer, sier Bente til Trd.by.

Eget hudpleiemerke

Ifølge Bente spiller det ikke nødvendigvis så stor rolle hva du putter i munnen din. Levra renser det som kommer inn i kroppen.

– Det du putter på huden din legger seg imidlertid i lymfene og i blodet. Der er det ingenting som renses, forklarer Bente.

I flere år har hun vært opptatt av å være økologisk, men savnet økologiske alternativer på hudpleiefronten i Norge.

– Jeg fant så lite, og da fikk jeg en idé om at jeg måtte stå for det selv. Jeg satset derfor pengene mine og fikk laga et økologisk sertifisert hudpleiemerke som het Way of Living. Jeg solgte de første produktene mine i 2010, og husker at det var stor stas, forteller Bente.

Hun solgte merket til butikker, men måtte til slutt gi seg.

– Det mest usexy du kan være i Norge er gründer av økologisk kosmetikk. Ingen brydde seg eller forsto seg på det, sier Bente og ler.

Katastrofetenkning

Parallelt med etableringen reiste hun mye rundt omkring i Norge og holdt kurs om hudpleie.

– Jeg ble etter hvert «Miss Organic» for mange, og synes egentlig det var et veldig fint navn, forklarer Bente.

I 2014 åpnet hun butikken Miss Organic på Solsiden, før hun i 2015 flyttet butikken til Thomas Angells gate i Midtbyen. Siden da har hun holdt til her, og i dag er Miss Organic Norges største økologiske parfymeri, ifølge Bente.

2020 har vært et år med mye opp- og nedturer.

– Da korona kom i mars, ble det litt katastrofetenkning. Heldigvis har jeg fantastiske ansatte – en filmfotograf, en fotograf og ei som studerer medievitenskap. Det har vært gull for sosiale medier, sier Bente og smiler.

– De har laget videoer og bygd opp Instagram-kontoen vår. Måten de har hjulpet meg på har vært enestående, legger hun til.

Synligheten på Instagram er mye av grunnen til at de har klart seg såpass bra gjennom 2020, mener Bente. Mens den fysiske butikken har opplevd nedgang før første gang på fem år, har nettbutikken skutt fart.

– Når vi tapte såpass mye på salg i butikken, måtte vi jobbe oss halvt i hjel for at nettbutikken skulle gå bra. Da vi var ferdige med 2020, hadde vi 18,9 prosent økning totalt fra fjoråret.

Utvider butikken

Bente var imidlertid litt bekymret også før korona kom. Da både Bik Bok og Gina Tricot valgte å legge ned sine butikker i Thomas Angells gate, ble det tomt i nabolaget.

– Bussene sluttet også å gå fra Munkegata, og Thomas Angells gate var ikke nødvendigvis lenger ei naturlig gate å gå gjennom, forklarer Bente.

Hun har mange ganger tenkt at det er et under at hun har klart å overleve.

– Jeg husker jula 2019. Da var det helt svart i flere lokaler bortover her. Det er så viktig med gode naboer, som trekker flere kunder til byen. Jeg er veldig glad for at det ikke er tomt overalt lengre.

I mars utvider Bente Miss Organic, og lager en avdeling for smykker, vesker, belter og solbriller – for å nevne noe.

– Vi har hatt 54 sjampoer i butikken til nå. Det trenger vi ikke, sier hun og ler.

– Vi trenger flere bein å stå på, og gleder oss til vi også kan tilby noe annet enn hudpleie.