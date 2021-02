Nå blir det nytt liv i de gamle AtB-lokalene i Midtbyen

Sommeren 2018 flyttet AtB ut av lokalene i Kongens gate og inn i nye i Prinsenkrysset. Siden da har de gamle lokalene stått tomme. Fram til nå.

Nylig flyttet Mangfoldhuset Trondheim inn i de over 300 kvadratmeter store lokalene.

– Vi er veldig glade for at vi nå har funnet nye lokaler som passer oss bedre, sier styreleder i Mangfoldhuset Trondheim, Emre Koc.

– Et hus for alle

De har tidligere hatt lokaler i Olav Tryggvasons gate. Mangfoldshuset Trondheim skriver på sine egne nettsider at de er en ideell, aktivitetsrettet organisasjon med fokus på frivillighet i grasrotarbeid.

– Vi har fokus på inkludering og integrering, og har som ønske å skape en møteplass i byen. I disse lokalene har vi scene og møterom, og skal også lage en åpen kafé hvor folk kan møtes. I tillegg er det åpen barnehage her. Dette er et hus for alle, forklarer Emre.

Amin Said er nestleder i Mangfoldhuset og peker på at de gamle lokalene lå i tredje etasje. Her har de inngang fra gateplan.

– Med sentrale lokaler håper vi at flere tar turen innom. Nå krysser vi bare fingrene for at pandemien snart er over, og at vi kan åpne opp for fullt med arrangementer og aktiviteter. Vi har stor tro på at dette blir et suksessprosjekt, sier han.

Flere organisasjoner

Under Mangfoldhuset Trondheim er det en rekke utvalg, deriblant kvinneutvalget.

– Vi arrangerer alt fra seminarer til strikkekafé og yoga, forklarer Meral karais i utvalget.

I tillegg er en rekke organisasjoner knyttet til Mangfoldhuset Trondheim fra før av. Strinda Husflidslag skal arrangere lavterskeltilbud som strikkekafé, og Landsforeningen for etterlatte ved selvmord skal bruke lokalene til styremøter og sorggrupper. Huset skal også brukes til festivaler og matarrangementer.

– Vi har vært en del av Mangfoldhuset Trondheim før, og har tidligere også arrangert yoga. Nå håper vi at vi snart får sorggruppa oppe og gå igjen, og er veldig glade for at de har flyttet inn og åpnet opp i nye lokaler, sier Ina Hauk i LEVE.

Styreleder Emre sier at pandemien avgjør når de kan åpne dørene for fullt.

– Vi håper at ting går seg til etter hvert. Fram til da skal vi kjøpe møbler og gjøre det fint i lokalene.