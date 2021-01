Trønderen Jannicke (22) selger sexvideoer av seg selv

Etter å ha fulgt andre jenter som har gjort det samme på Instagram, opprettet Jannicke en profil på Onlyfans. Nettstedet fungerer som en nettbutikk for nakenbilder og sexvideoer.

I begynnelsen sensurerte hun noen kroppsdeler. Etter hvert ble bildene mindre uskyldig og var mindre preget av sensur, forklarer 22-åringen. I dag selger hun og ektemannen sexvideoer på nettstedet.

– Det er jo direkte porno, innrømmer Jannicke.

Hun er opprinnelig fra Fannrem, men paret bor nå like utenfor Oslo. Aftenposten har tidligere også skrevet om Jannicke.

Rart i begynnelsen

Hun forteller at det var litt rart i begynnelsen, spesielt fordi mange av brukerne på Onlyfans ikke er så anonyme som de tror. Det er uklart hvor mange brukere nettstedet har, men ifølge New York Times skal det være mer enn 90 millioner, uten at Onlyfans har ønsket å kommentere tallet til avisen.

– Mange legger inn navn i brukernavnet sitt, og jeg oppdaget at det var en del voksne kunder fra hjembygda. Det var litt småekkelt. Men etter hvert har jeg blitt såpass vant til å ta bilder og å selge dem, sier Jannicke, som anslår at hun har flest kunder fra utlandet.

- Hva synes venner og familie om at du selger bilder og videoer?

– Min mor er fremdeles glad i meg, og venner er støttende. De synes det er kult at vi tør å gjøre det.

– Har du forståelse for at andre synes det er merkelig?

– Absolutt. Jeg har stor forståelse for at det virker «out of this world» for andre. Det er jo porno, som sagt. Samtidig får jeg ofte kommentarer om at vi må stå på. Med tanke på at vi er gift synes jeg selv at det er greit. Vi koser oss bare hjemme og får ekstra penger for det, fortsetter Jannicke, som giftet seg med Kim i sommer.

Unge jenter tar kontakt

Jannicke jobber også som labtekniker, men er nå sykmeldt. Hun tjener nesten det samme på å selge bilder og videoer som det hun gjorde i sin vanlige jobb før hun ble sykmeldt, ofte mer.

– På toppmåneden min i fjor tjente jeg over 110 000 kroner. Hvor mye du tjener, kommer an på hvor mye du orker å jobbe. Jeg jobber kanskje én til to timer om dagen i gjennomsnitt.

Daglig er det mange unge jenter som kontakter Jannicke for å forhøre seg om hvordan Onlyfans fungerer.

– Det første jeg sier er at de må tenke seg nøye om. Det er utrolig mange ekle mennesker på nettstedet. Jeg er gift, og får ikke like mange meldinger, men jeg har venninner som har opplevd å få stalkere etter seg. Jeg ber jentene om å starte med å være anonyme i alle fall.

Ifølge Jannicke er det beste med å selge bilder og videoer er at de slipper å bekymre seg for økonomien. Det verste er ekle meldinger fra kunder, mener hun.

Ulovlig reklamering

Jannicke fortalte til Aftenposten like før jul at de fleste av kundene hennes kommer fra Instagram, hvor hun reklamerer for Onlyfans-kontoen sin.

Dette til tross for at innholdet bryter med Instagrams retningslinjer, som sier at det ikke er tillatt å tilby seksuelle tjenester. Reklamen bryter også markedsføringsloven.

– Jeg forstår at det er ulovlig. Det er ikke lov å reklamere for pornografi på TV eller radio heller, sier Jannicke, som fikk den gamle Instagram-kontoen sin slettet på grunn av dette og for mange rapporteringer.

Nå har hun opprettet en ny konto.

– Jeg prøver å reklamere det mer som blogginnlegg denne gangen. Man lærer etter hvert, og jeg føler ikke at det jeg legger ut på Instagram er seksuelt.

Gir seksuell kapital

Psykologspesialist Svein Øverland forteller at det finnes lite forskning på salg av nakenbilder og sexvideoer, men sier at ungdommer i dag har et mye mer liberalt forhold til seksualitet enn for ti år siden. Flere har sex med venner eller andre uten at det betyr noe.

- Før snakket vi mye om kulturell kapital, men nå ser vi at begrepet seksuell kapital har kommet på banen. Ungdom vil gjerne skryte av at de er gode på for eksempel oralsex, sier Øverland.

Han forklarer at de som deler og selger bilder og videoer ofte har slike synspunkt, men at de i utgangspunktet er «vanlige» jenter og gutter, som ikke tenker at det er skadelig eller som mener at det gir økt status.

- Her kommer den seksuelle kapitalen inn. Det at folk ønsker bildene deres er også med på å gi dem bekreftelse – en bonus som kommer i tillegg til pengene.

Mange angrer

Øverland jobber til daglig ved Nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet og Kompetansesenteret for sikkerhets, fengsels- og rettspsykiatri ved avdeling Brøset. Han har lang erfaring som psykolog, og forteller at de fleste ikke tenker gjennom at bildene kommer til å følge dem lenge.

- Det kan skje både når du skal søke på jobb eller når kompisen til den nye kjæresten din søker deg opp. Mange begynner å angre når de skal inn i en ny livsfase, som når de for eksempel får barn.

Øverland tror imidlertid ikke at de fleste får noen skader utover at de kanskje kommer til å angre i årene som kommer.

- Det er forsket på dette i sammenheng med prostitusjon. Her ser vi senskader, men det er også fordi de ofte har en traumatisert bakgrunn. Dette er imidlertid snakk om en mindre gruppe.

Tror ikke hun vil angre

Jannicke forteller at hun har tenkt en del på hvilke konsekvenser salg av bilder og videoer kan ha for framtiden hennes.

- Jeg synes likevel ikke det er et problem. Å ha en pornobakgrunn er ikke så skummelt lenger. Jeg tror ikke arbeidsgivere blir like sjokkerte som det de kanskje ble før. Det virker slik, i hvert fall i USA, sier Jannicke.

- Tror du at du kommer til å angre når livssituasjonen din kanskje endrer seg?

- Jeg tror ikke det. Vi er ganske sikre på at vi ikke vil ha barn, så det trenger vi ikke bekymre oss for. Men jeg skjønner at det kan være vanskelig for de som har barn og driver med dette, spesielt når barna begynner å nærme seg tenårene.

Utsatt for kroppspress

22-åringen forteller at hun har kjent mye på kroppspress oppigjennom, spesielt da hun var 13 år selv på Instagram. Hun tror og håper at bildene hennes ikke bidrar til det samme.

– Jeg er bevisst på at mye handler om vinkling, lys og redigering. I tillegg er jeg opptatt av å fortelle at Instagram ikke er virkeligheten.

Jannicke har alltid vært glad i å ta bilder av seg selv. Snart har hun solgt bilder av seg selv i ett år gjennom Onlyfans.

– Jeg tror nok dette er noe vi kommer til å holde på med i hvert fall et par år til, så lenge vi synes det er OK og det går bra, sier hun, og legger til at det er enkelt å være åpen om dette så lenge hun har en ektemann å støtte seg på.

– Anbefaler eller fraråder du andre til å gjøre det samme som deg når det kommer til salg av bilder og videoer?

– Hvis du tåler kritikk og motgang, så kanskje. Men du vil nok få en del ønsker fra kunder som du ikke er komfortabel med. Det handler om å sette sine egen grenser.