Stadig flere unge selger nakenbilder, ifølge politiet. Trønderen Christine (29) er en av dem

I halvannet år har Christine hatt som levebrød å selge nakenbilder gjennom nettstedet Onlyfans, som fungerer som en global nettbutikk for nakenbilder og sexvideoer. Det er uklart hvor mange brukere nettstedet har, men ifølge New York Times skal det være mer enn 90 millioner, uten at Onlyfans har ønsket å kommentere tallet til avisen.

29-åringen forteller at en vanlig dag starter med at hun leverer datteren på tre og et halvt år i barnehagen. Deretter drar hun hjem for å jobbe.

– Enten slapper jeg av, tar sol, tar bilder, chatter med folk eller finner fram undertøy. Det varierer, men jeg bruker kanskje fire timer om dagen på Onlyfans, sier Christine.

Både Frøya.no og Dagens Næringsliv har tidligere omtalt historien til Christine.

Trd.by har også snakket med 22 år gamle Jannicke som livnærer seg på samme måte som Christine.

Mange endrer syn

Universitetslektor ved NTNU, Anne Grytbakk, har blant annet kartlagt ungdoms bruk av internett til kjøp og salg av seksuelle tjenester. Hun peker på at det som var merkelig for 15 år siden, er mer vanlig i dag.

Gjennom sitt arbeid har Grytbakk intervjuet ungdommer som tidligere har drevet med salg av seksuelle tjenester over nettet.

– Det kom tydelig fram at de endret syn etter hvert som de ble eldre. Som ung kan noe framstå spennende og virke lukrativt, men når man blir eldre er det mange som angrer. Alle endrer ikke syn, men mange klarer å se det hele i et annet perspektiv, sier Grytbakk.

Det kan Julianne Skartland (39) kjenne seg igjen i. På 2000-tallet levde hun av å strippe og kle av seg, og hun ble et kjent ansikt for mange da hun deltok i Robinsonekspedisjonen i 2008. Etter tv-opptakene tok imidlertid livet en brå vending, og Skartland ble rusmisbruker.

Hun ønsker ikke å advare andre mot å leve av nakenhet, men er kritisk til følgene det kan få.

– Jeg har ikke direkte angret på noe av det jeg gjorde, men jeg angrer på at jeg ikke tenkte på ringvirkningene. Hadde jeg vært alene hadde det vært noe annet, men jeg hadde barn og tenkte ikke på hvilke konsekvenser det kunne ha for dem, sier Skartland, som i 2010 var åpen om at hun hadde mistet både ektemannen og barna som følge av rusmisbruket.

Mistet kontrollen

Rusmisbruket forklarer Skartland med at hun mistet kontroll.

– Yrket mitt var basert på nakenhet, og til slutt følte jeg at ingen var opptatt av hvem jeg var. Jeg satt ikke igjen med noe, kun raske penger, sier hun til Trd.by.

Hun kjempet i mange år for at stripping skulle bli et akseptert yrke. I dag sier hun at hun har forståelse for at det er morsomt å leve av nakenhet når man er ung og singel.

– Du får mange fine tilbakemeldinger og livet er en fest på mange måter. Samtidig er det mange som ikke tenker på konsekvensene det har i ettertid. Hvis noen googler meg, kommer det opp massevis av nakenbilder og artikler. De er med meg resten av livet.

Skartland har flere ganger vært på jobbintervjuer hvor dette har blitt tema. I dag er hun rusfri, og daglig leder ved Boys of Europe på Solsiden og gründer av munnbindmerket Hug Later.

– Det er vinnermentaliteten min som har gjort at jeg er der jeg er i dag, men det har vært vanskelig. «Norges mest kjente stripper» er en forgjeves meritt å ha på CV-en, og det har vært vanskelig å forklare mange hull i den. Det er lett å kun tenke på tiden her og nå, men det er veldig viktig å tenke på tiden framover.

Egen nettside

Christine poserte i Vi Menn for første gang da hun var 19 år og forteller at hun alltid har vært glad i å ta bilder av seg selv. For tre måneder siden begynte hun også å selge sexvideoer.

– Jeg er fremdeles innenfor komfortsonen min, og jeg tjener såpass mye at jeg føler det er verdt det, sier hun.

Nylig registrerte hun en ny bedrift i Brønnøysundregistrene. Bedriften, som er en nettside, er ifølge Christine en sosial plattform. Der kan brukere lage egne profiler og publisere eget innhold. Disse profilene kan andre brukere abonnere på mot betaling.

– Jeg har vært veldig fornøyd med å jobbe med Onlyfans, men det er et par ting jeg mener mangler. Det er mange som for eksempel spør om jeg ville treffe dem, noe jeg ikke gjør. På min nettside kan man merke av om man er interessert i å treffe følgerne sine eller ikke, forklarer 29-åringen.

Ifølge straffeloven er det ulovlig å fremme andres prostitusjon. Det er ikke dette nettsiden gjør ifølge Christine.

– Dette blir en blanding mellom Onlyfans, Instagram og en datingsside. Hva folk velger å gjøre på datene sine, kan ikke jeg regulerer eller overvåke. Det blir det samme som på Match.com. Hvis folk velger å møtes for å ha sex har de lov til det. Eneste forskjellen er at man gjennom min side får mer innblikk i hverandres utseende, og kan sende videoer og bilder av seg selv. Det er ikke hallikvirksomhet jeg skal drive med. Det er ulovlig.

Christine ønsker ikke å si hvor mye hun tjener i måneden, men hevder at det er mer enn gjennomsnittlig månedslønn i Norge. I sin nye bedrift har hun investert 200 000 kroner.

– Det beste med denne jobben er inntektene og at jeg bestemmer arbeidstiden min selv. Det verste er at hvis jeg ikke har noe innhold, så blir jeg tvunget til å lage noe. Men det er et luksusproblem.

Mange angrer

Psykologspesialist Svein Øverland har tidligere uttalt til Trd.by at de fleste som selger nakenbilder ikke tenker gjennom at bildene kan følge dem lenge.

– Mange begynner å angre når de skal inn i en ny livsfase, som når de for eksempel får barn, sier han.

Øverland får støtte fra seniorrådgiver i slettmeg.no, Hans Marius Tessem.

– Vi ser at Onlyfans-fenomenet brer om seg, men det er såpass ferskt at det foreløpig er få som angrer seg og tar kontakt med oss. Samtidig er det andre lignende sider som har eksistert lengre, og vi ser at mange angrer seg når livssituasjonen deres endrer seg. Da ønsker mange å få ting slettet, sier Tessem til Trd.by.

Slettmeg.no er en råd- og veiledningstjeneste for dem som føler seg krenket på nett og ønsker å få noe slettet, skriver nettsiden selv. Ifølge Tessem behandler de mellom 5000 og 6000 saker i året. Mellom 1000 og 1500 av dem omhandler folk som ønsker å fjerne bilder, men ikke alle på grunn av nakenhet.

– Da vi startet slettmeg.no i 2012 var mange redde for at arbeidsgiver skulle se festbilder. I dag er det mange som ser på dette som positivt, fordi det kanskje viser at arbeidstaker er sosial, sier Tessem, og legger til:

– Det blir spennende å se hvilke ringvirkninger Onlyfans-fenomenet har om noen år. Kanskje får vi flere saker, men samtidig er samfunnet i stadig endring.

Gjennom jobb har Tessem vært i kontakt med flere HR-ansvarlige ved ulike bedrifter, for å høre hva de tenker om at potensielle arbeidstakere har solgt eller selger nakenbilder.

– Mange sier at de ikke ville ha søkt etter slikt innhold i en ansettelsesprosess. Hvis de derimot hadde oppdaget det likevel, har det mye å si hvilken stilling det er snakk om. Noen ville ha brydd seg, andre ikke, forklarer Tessem.

Stadig større tilgang

Torsdag forrige uke ble Politiets nettpatrulje Trøndelag lansert på sosiale medier. Målet er å forebygge kriminalitet gjennom å være tilgjengelig på nettet.

Selv om det er lovlig virksomhet når personene er myndige og samtykker, advarer politiet mot at salg av nakenbilder kan få følger.

– På grunn av sosiale medier har tilgangen til slike bilder aldri vært større. Det er flere og flere unge jenter som lar seg lokke av en ekstrainntekt, gjennom for eksempel Onlyfans, sier fagleder i nettpatruljen, Anita Kjønnøy, som også peker på at mange angrer seg etter noen år.

– Vi ser alvorlig på at eldre jenter normaliserer salg av nakenbilder. Det sender signaler til yngre jenter og gutter, og er svært bekymringsverdig, legger hun til.

Undersøkelse: Nesten én av to ungdommer har sett porno på nett Andelen 13-18-åringer som har sett porno på nett, har økt fra 42 prosent til 49 prosent de siste to årene. Lett å få tilgang, konstaterer Redd Barna.

Tror ikke hun vil angre

Christine forteller at hun ofte tenker på at hun kanskje en dag kommer til å angre.

– Jeg kan aldri si aldri, men jeg tror ikke jeg kommer til å angre på at jeg fant meg en vei opp og fram i livet. Før jeg gjorde dette, hadde jeg ingen jobb. Nå har jeg en god økonomi og livskvaliteten min har økt betraktelig, sier Christine og legger til:

– Dersom jeg en dag må søke på en annen jobb, og det blir et problem, får jeg ta det når den tid kommer. Jeg har store tanker om at siden min skal gå bra og at jeg skal leve av den.

– Hva tenker du om at datteren din en dag får vite om det?

– Jeg skal fortelle det til henne når hun blir voksen. Jeg synes det er viktig å poengtere for henne at man kan gjøre som man selv vil. Så lenge man er lykkelig og fornøyd med seg selv, noe jeg er, er det greit.

Christine får ofte høre at hun er et dårlig forbilde, og har forståelse for at andre ikke aksepterer det hun holder på med.

– Folk er forskjellige. Om andre ikke synes det er greit, får det være deres mening. Jeg prøver heller ikke å forandre noen sin mening, men det er fint om folk prøver å forstå det jeg holder på med, og hvorfor, før de sier at det ikke er greit.

29-åringen forteller at hun også tenker over at hun har et ansvar overfor yngre jenter.

– Hvis jeg var 18 år, og hadde drevet med dette, kan det godt være at jeg hadde angret på mye den dag i dag. Samtidig er det som sagt viktig for meg at alle får gjøre som de vil. Jeg lager denne siden for at jeg skal ha en jobb. Jeg ønsker å trekke inn folk, men det er ikke først og fremst unge jenter jeg vil at skal være der. Det er folk på min egen alder, som har forståelse for konsekvensene, sier Christine, som vurderer å ha 20-årsgrense på nettsiden som lanseres i februar.