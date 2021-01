P-piller reduserer risikoen for to ulike krefttyper

250 000 deltakere har deltatt i studien, gjennomført av Uppsala universitet.

Det er livmorkreft og eggstokkreft det er snakk om - studien viser at risikoen for å bli rammet reduseres henholdsvis med 32 og 28 prosent. Beskyttelsen fra p-pillene kan vare i opp mot 30 år etter at man slutter å ta medikamentet. Det skriver forskning.no.

– Under eggløsningen øker nivåene av veksthormoner, som i sin tur kan bidra til at kreftceller dannes. P-piller forhindrer eggløsningen, og dermed minsker også risikoen for at kreftceller blir dannet, sier Åsa Johansson ved institusjonen for immunologi, genetikk og patologi ved universitetet.

Likevel vil ikke forskerne uten videre anbefale p-piller for å forebygge kreft. Tidligere forskning viser at det er flere andre risikoer ved p-pillebruk, som økt risiko for brystkreft, blodpropp, depresjoner og økt selvmordsrisiko.