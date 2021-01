Etter korona har Marthe (24) sett en ny trend i bransjen

Det sier Marthe Sandvik Alvestad. Hun rakk å være daglig leder ved Onkel Henrys Bakklandet i knappe tre måneder før pandemien stengte ned landet og alle tatoveringsbutikker.

– Det var en stor utfordring såpass tidlig, men vi prøvde å gjøre det beste ut av det. Vi brukte tiden på å forberede oss til åpning igjen – bygde plexi-vegger mellom stasjonene, fikk opp nye rutiner, samt pusset opp og fornyet lokalene våre, sier Alvestad.

Nytt system

Alvestad forklarer at Onkel Henrys har bygd et solid forhold til kunder og tatovører gjennom mange år. Hun tror det har vært avgjørende for at kundene har valgt nettopp dem under en pandemi.

Under nedstengingen var Onkel Henrys raskt ute med å bygge et helt nytt bookingsystem, og også først ute med å innføre munnbindpåbud hos alle kunder og tatovører, ifølge Alvestad.

- Det var en selvfølge når nabobedrifter måtte stenge ned. Det var som om viruset kom nærmere og nærmere, sier Alvestad.

I høst valgte Onkel Henrys også å leie inn en HMS-rådgiver for veiledning da koronasmitten igjen blusset opp.

- Det har vært en stor trygghet for oss i bedriften. Vi har alltid hatt høyt fokus på hygiene, så dette med smittevern var allerede en del av arbeidsdagen vår.

Ukas trondheimsbutikk: Elisabeth ser en ny trend på piercingfronten etter korona - Vi har alle slags kunder her. Alt fra ungdommer ned i konfirmasjonsalder til eldre damer på 60-70 år.

Travel periode

Da Onkel Henrys omsider fikk åpne igjen i mai, var Alvestad og resten av de staben spente på om de fikk tilbake kundene sine.

- Når økonomien og kjøpekraften til kundene blir satt under press, er det ingen selvfølge at de bruker penger på en tatovering, sier hun.

Det gjorde de imidlertid.

- Skal jeg være ærlig, har Onkel Henrys aldri hatt så mange kunder som nå.

Alvestad forklarer at sommeren er høysesong for Onkel Henrys i utgangspunktet. En annerledes sommer i 2020 med mindre reising og færre ting å bruke penger på, førte til enda fullere lister hos de 16 ansatte som til sammen jobber på Onkel Henrys på Bakklandet og i Carl Johans gate.

- Mange har nok sittet inne på grunn av permitteringer. Kanskje har det også sklidd ut med usunn mat og lite trening. Det gjør noe med selvbildet. Å tatovere seg tar bare noen timer, og følelsen er ganske rå etterpå.

- Den største utfordringen er at folk blir bedt om å holde seg hjemme Mens andre stenger dørene, har noen restauranter i Trondheim valgt å holde åpent. - Alt er en utfordring akkurat nå, sier daglig leder ved Solsiden-restaurant.

Nye og gamle trender

Under pandemien har Alvestad sett en ny trend på tatoveringsfronten. Mange vil at familie, venner, gode minner og fine øyeblikk skal foreviges.

- De vil ha besteforeldrenes navn på arma, eller likedan tatovering som venninnen sin. Kanskje har pandemien lært oss noe, og gjort oss mer bevisste på hva de rundt oss betyr, sier Alvestad.

Men ikke alle tatoveringer trenger å bety noe. Minimalistiske tatoveringer og skrift er fremdeles populært. 90-tallet er også tilbake skal vi tro Alvestad, som kan fortelle at tribaltatoveringer, skorpioner, roser med stilk og piggtråd er noe flere vil ha.

- Dette følger klær og mote. Magevesker, gullarmbånd og tribaltatoveringer er jo som ørken og vann, sier hun og ler.

Klassiske tatoveringer tilbake

I sommer åpnet ekteparet Pia Anette Thobroe og Tommy Berntsen sitt eget studio, Pigment, i Dronningens gate.

- Det har vært en interessant og travel oppstartsfase, til tross for korona og restriksjoner. Da vi slo oss sammen hadde vi begge fulle lister i utgangspunktet, sier Bertnsen, som kom fra jobben som tatovør ved Svartblekk, mens Thobroe drev Brow Rehab fram til mars i fjor.

Berntsen forteller om et år hvor minimalisme og illustrasjoner har vært populært, men også et år hvor tradisjonelle tatoveringer har kommet tilbake.

- En fornyelse av gamle, klassiske motiver - som kniver, dyr og blomster, er veldig i vinden nå, sier Berntsen, som har spesialisert seg innen for det å modernisere slike motiver.

- Er det noen som har lyst til å ta koronatatoveringer?

- Flere har vært frampå med å lage design av for eksempel gamle statuer med masker. Noen få har kanskje tatt dem, men jeg tror ikke det er mange som er såpass kjapp på ballen. Om et år er kanskje koronarelaterte tatoveringer en greie, når det forhåpentligvis er bak oss. Slike trender kommer som regel ikke midt oppi kriser, men om en stund vil vi kanskje se flere motiver som minner oss om dette året, sier Berntsen.

Flere føler seg uthengt: Derfor er studentene fortvilte og forbanna Advarsel: Smittsom! Studentene mener at de gjentatte ganger er blitt pekt på under koronapandemien. Har de fått urettmessig mye kjeft?

Fyller ti år

– Vi er glade for at vi har sluppet å stenge ned flere ganger. 2020 var et kjedelig år, men i 2021 vil vi fokusere på andre ting, sier Alvestad.

I år fyller Onkel Henrys Tattoo Shop ti år. Det feires med bokutgivelse av historien til studioet. Terje Leistad Heggvik, som er eier, har brukt fire år på boken «100 % Blekk & Sprøyt». Den forteller historien om hvordan Onkel Henrys startet, hvordan han ble Norges yngste tatovør og hvem Onkel Henry egentlig var.

- Jeg håper pandemien snart får seg et slag i magen, så vi kan holde en storslagen bokfest, sier Heggvik.