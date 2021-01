Stian (21) droppet ut fra videregående. Nå har han sitt eget selskap

- Da jeg som 19-åring fikk en stilling som restaurantsjef, kom det naturligvis noen utfordringer, kunne forrige jobbtalent, Adrian Stieng, fortelle i november.

Denne gang er det Stian Engh-Halstvedt som svarer på våre spørsmål om jobb og karriere!

Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

- Jeg driver et eget selskap hvor jeg driver med film og foto.

Hvilken utdanning har du?

- Jeg har ingen «godkjent» utdanning. Jeg gikk to år på medier og kommunikasjon på Charlottenlund videregående skole, men droppet ut for å satse på karrieren da jeg fikk et tilbud jeg ikke kunne si nei til.

Hvordan fikk du jobben du har i dag?

- Jobben jeg har i dag er et resultat av hard jobbing og lidenskapen jeg har for det jeg driver med. Jeg alltid har vært fleksibel og finner gode løsninger for at prosjektene skal kunne gjennomføres på en effektiv og god måte.

Hvorfor valgte du denne bransjen?

- Jeg visste allerede da jeg gikk på barneskolen at dette var det jeg ville drive med. Jeg har alltid likt å dokumentere det jeg og vennene mine drev med på fritiden, derfor falt denne yrkesretningen naturlig for meg.

Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

- I likhet med mange andre startet jeg også som VG-bud, men det tok ikke lang tid før jeg innså at dette ikke var noe for meg. På dette tidspunktet var jeg 13 år. Jeg begynte allerede da å jakte etter andre jobber innen mediebransjen. Jeg tok på meg mange ulike oppdrag, og sa sjeldent nei når jeg fikk spørsmål om å jobbe.

Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

- Jeg vil si at den største tabben jeg har gjort er å spise en cookie med peanøtter mens jeg var på turné med Justin Jesso. Dette er kritisk fordi jeg har en ekstrem nøtteallergi og dette skjedde bare noen minutter før han skulle gå på scenen. Jeg klarte nesten å gjennomføre hele konserten med gradvis forverring. Tilslutt var jeg så hoven i ansiktet at jeg ikke klarte å se gjennom viewfinderen på kameraet bakerst i konsertlokalet. Det neste jeg husker er at jeg ligger backstage med masse folk rundt meg og ble hastekjørt til sykehuset.

- Det gikk heldigvis bra, og har nå lært at jeg skal sjekke innholdet i maten før jeg spiser.

Hvordan har pandemien påvirket akkurat din jobbhverdag?

- Pandemien påvirket meg kraftig i mars og april. Alle planlagte jobber ble avlyst og jeg stod uten inntekt! Det var hardt de første ukene, men så kom det også noe positivt ut av det etter hvert. Jeg måtte tenke nytt, og måtte nå ut til nye kundegrupper. Det har ført til at 2020 ble det beste året noensinne for min del.

- Pandemien har fått meg til å tenke nytt på flere måter både økonomisk og på måten jeg jobber. Den har også fått meg til å innse hvor mye de ulike bransjene er avhengige av hverandre.

Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

- Det som motiverer meg er å se det ferdige resultatet av det jeg lager, og det å se at kunder er fornøyde og stolte over det produktet de har vært med på å skape. Inspirasjonen henter jeg fra andre dyktige folk i bransjen, og det å reise rundt å møte mange nye hyggelige folk rundt om i verden.

Hva er det morsomste du har opplevd i jobbsammenheng?

. Det er vanskelig å velge en morsom ting, for de siste årene har jeg fått oppleve ting jeg aldri trodde jeg skulle få oppleve. Men hvis jeg må velge en morsom opplevelse, så må det være det å få muligheten til å være med Kygo på Asia-turné i slutten av 2018 som senere har ledet til mange gøye samarbeid med han.

Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelen?

- Den største utfordringen med å være ung i starten var vel det å ikke bli tatt seriøst, men også det at jeg ikke hadde så mye erfaring fra arbeidslivet. Men det som er fordelen med å være ung er at man har mye energi, er sulten på å gjøre det bra og at man kan fortsatt fly på ungdomsbillett rundt om i Norge!

Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

- Mitt beste tips er å ta sjansene du får, for du vet aldri hva det kan lede til! Det å jobbe hardt for å nå målene sine er viktig, for ingenting kommer av seg selv.

Hvor ser du deg selv om ti år?

Det er vanskelig å si hvor jeg ser meg selv om ti år, men jeg kommer til å fortsette med det jeg holder på med nå, jeg har nok ekspandert selskapet mitt og har noen ansatte forhåpentligvis.