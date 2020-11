Nå åpner interiørkjeden opp i nye lokaler i Midtbyen

Interiørbutikken måtte flytte ut av Mathesongården i Olav Tryggvasons gate 14 da leiekontrakten utløp 1. februar i år. Syv måneder senere kunne imidlertid eier og franchisetaker May Britt Bjørnevaag slippe nyheten om at de hadde funnet nye – i nabogården.

– Da vi la ned trodde vi at det skulle være enkelt å finne nye lokaler i Midtbyen. Det var det imidlertid ikke. Vi måtte ha store lokaler som også var praktiske med tanke på varelevering, sier Bjørnevaag, som også driver butikkene på Sirkus Shopping og City Syd.

Savnet Midtbyen

Søstrene Grene har overtatt de gamle lokalene til Brow Rehab som la ned i vår, og til design- og gavebutikken House of Norway. Lokalene i Olav Tryggvasons gate eies av Koteng og E.C. Dahls Eiendom.

– Vi har to andre butikker i byen, men vi har savnet å være her. Butikken vi åpnet i Midtbyen var vår første, og sånn sett helt spesiell. Dessuten er det noe med atmosfæren i Midtbyen, sier Bjørnevaag og smiler.

De siste ukene har de jobbet på spreng for å få butikken åpningsklar til 12. november.

– Denne butikken har et nytt konsept med et nytt design. Butikken har en mørk base langs veggene, med en lys slange i midten av lokalet. Målet er at kundene skal få en opplevelse når de er i butikken, og en ny følelse rundt hver sving. Jeg tror gamle kunder vil merke forskjellen fra de andre butikkene, fortsetter hun.

Slik blir årets julegatetenning i Midtbyen Daglig leder i Midtbyen Management, Kirsten Schultz, forteller at de må gå for plan C i år.

Har vært heldige

Bjørnevaag peker på at det var vanskelig for alle å drive butikk i begynnelsen av koronaperioden. De har imidlertid vært heldige.

– I løpet av disse månedene har hobbybaserte ting, som maling og interiør, blitt veldig populære. Da sommeren kom var det heller ingen som kunne dra på ferie, noe som gjorde at mange la igjen pengene sine i butikkene hjemme.

Julesalget er en stor del av omsetningen til Søstrene Grene, og det er ikke helt tilfeldig at Bjørnevaag har stått på for å få butikken oppe og gå til nå.

Hun peker også på fordeler med å ha tre butikker i disse dager. Nemlig at kundene kan fordeles utover, og at det ikke skapes trengsel inne i lokalene.

Ukas trondheimsbutikk: Haavard har drevet butikk i Midtbyen i 25 år. Etter korona merker han ei endring - Første åpningsdag troppet jeg opp på døra og spurte om å få ha praksis her. Siden da har det skjedd mye, sier Haavard Holm.

– En god flyt

Søstrene Grene har hatt butikk i Midtbyen siden 2010. Bjørnevaag er glad for at de er på plass i sentrum igjen etter noen måneders opphold.

– Vi var veldig spente da vi skulle bygge et nytt lokale, men vi er veldig fornøyd og mener at vi har fått en god flyt i butikken, sier hun og smiler.

De nye lokalene er på rundt 285 kvadratmeter, og er cirka like store som de gamle lokalene i Midtbyen.

– Jeg håper at folk følger restriksjonene som er gitt med tanke på smittevern, men at de samtidig bruker butikkene. Midtbyen har en helt unik julefølelse og vi er glade for at vi rekker å åpne før jul.