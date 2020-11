Slik blir årets julegatetenning i Midtbyen

– Det blir ikke et arrangement som opprinnelig tenkt, sier hun til Trd.by.

I løpet av høsten har Midtbyen Management egentlig planlagt en korona-vennlig julegatetenning i Trondheim. Men etter at de siste dagene har vært preget av et høyt antall smittetilfeller i byen, blir ikke det aktuelt likevel.

Lager film

De siste årene har både små og store kunnet følge Askepott gjennom byen. Hun har sittet i en vogn og tent gate etter gate med både sang og historiefortelling. Runden har blitt avsluttet på toppen av Nordre gate, hvor barna har fått godteri.

Slik blir det ikke år. Schultz forteller at de i år gå for plan C, og at den ikke innebærer noe arrangement i det hele tatt.

– Vi har landet på at vi filmer julegatetenningen fra forskjellige gater med musikk fra Musikalfabrikken i bakgrunnen. Filmen deles deretter i våre kanaler, forklarer hun.

Fra førstkommende lørdag rundt klokka 17 vil Midtbyen være fulle av julelys, legger Schultz til, men understreker at julegatetenningen ikke er et offentlig arrangement i år.

– Handle lokalt

– Vi mener at dette er det mest fornuftige med tanke på smittevern. Vi vil likevel skape den magiske stemningen i Midtbyen som folk er vant til. Det skal vi også sørge for, lover Schultz.

Midtbyen vil fra lørdag av være pyntet med julelys de neste seks ukene.

– Vi inviterer alle beboere, både store og små, til å oppleve den julepyntede midtbyen vår, bare ikke samtidig.

Schultz oppfordrer befolkningen videre om å bruke Midtbyen.

– Vi skal selvfølgelig holde oss mye hjemme, men vi oppfordrer også folk til å være bevisste på hvor de legger handelen. Velg lokalt, sier Schultz.