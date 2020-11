Olav (22) fra Trøndelag coacher Europas beste lag: - Dette er ingen A4-jobb

– Det er definitivt ingen A4-jobb. Jeg føler jeg er litt på jobb hele døgnet, selv om det nødvendigvis ikke er hard jobb det går i hele tiden. VI har spillere som konkurrerer til forskjellige tider på døgnet, og jeg følger konstant med på om noen av dem eller de ansatte trenger meg, sier 22-åringen fra kollektivet på Randaberg utenfor Stavanger.

Ville starte noe eget

Etter å ha jobbet på flere datatreff, bestemte Olav seg for at han ville danne sitt eget e-sportlag i 2017.

– Jeg har alltid vært gira på å få til noe stort, og å komme meg ut av Norge, sier han.

I 2019 slo han og Patrick Aune seg sammen med Renato Mahmutagic. Det ble starten på Become Legends som de alle tre jobber i i dag.

– Jeg og Patrick hadde noen investorer på gang, og Renato, grunnleggeren av Become Legends, hadde en nyoppstarta klubb som allerede hadde deltatt i VM i Fortnite og kommet på 12. plass. Siden da har vi styrt klubben sammen, sier Olav.

Har fulltidsjobb

Become Legends består i dag av fem spillere, tre akademispillere og to influensere. Nylig deltok to av spillerne i en konkurranse hvor en av dem kom på tredjeplass og den andre på niende. Til sammen betydde det 30 500 dollar i premiegevinst til klubben. I tillegg til konkurranser, satser laget hardt på innholdsproduksjon, og var blant annet å se i TV2 Sumo-serien «Drømmen om å bli Fortnite-stjerner».

Det er mye penger å tjene på e-sport, og for Olav har det blitt en fulltidsjobb.

– I perioder har jeg hatt deltidsjobber ved siden av. Det er en ustabil bransje, og det er ikke enkelt å komme til det stadiet hvor man kan ansette seg selv. I et helt år tenkte jeg at jeg var like rundt hjørnet, men nå har jeg endelig fått det til. Mye av grunnen til at det har gått er fordi jeg har jobbet frivillig i mange år og bygget opp erfaring.

Veileder spillerne

Olav er administrativ leder og performance coach i Become Legends, som er rangert som Europas beste lag i Fortnite. Til sammen har laget over en million følgere.

– Vi er et lite team enda, så alle er fleksible. Men rollen min er å se på alt fra regnskap og kontrakter til å planlegge arrangementer. Når det kommer til å jobbe med spillerne har jeg en veiledende rolle, og bistår med kostholdsråd, treningsråd og råd om hvordan de skal håndtere stress.

– Er kosthold viktig når det kommer til e-sport?

– For oss er det det. Spillerne skal konsentrere seg i mange timer, og da trenger de at kroppen og hodet fungerer. Energinivå er også en viktig del av det hele, så fysisk trening må de også ha.

– Får du spilt mye Fortnite selv?

– Jeg er et konkurransemenneske jeg også, og jeg liker å spille. Men til syvende og sist har jeg bestemt meg for at spilling må være det jeg gjør for å koble av fra jobb. Konkurranseinstinktet tilfredsstilles ved at spillerne på laget presterer bra og jeg vil heller hjelpe dem.

Bor i gaming-kollektiv

I høst flyttet Olav til Randaberg utenfor Stavanger. Her bor han i et hus sammen med Renato og en annen i klubben.

– Etter at Altibox ble med som hovedsponsor, bosatte vi oss her. Her hadde de mulighet til å legge opp en god infrastruktur til oss. Vi har satt opp egen gamingarena, slik at spillerne kan spille på det beste utstyret og på det beste nettverket, forklarer Olav og legger til at et slikt nettverk er det ingen andre i Norge som har.

Akkurat nå er det imidlertid stille i huset. Tre av spillerne er fra Finland og en fra England. En av influenserne som er tilknyttet laget er franske og to av dem som jobber med dem er fra Italia.

– På grunn av korona er det lite aktivitet nå, men vi satser på at det snart blir bedre, sier han og smiler.

Ny plattform

Nylig inngikk klubben et samarbeid med Altibox og Veni om å danne det nye e-sport-selskapet «Master Blaster».

– Jeg føler vi har bygd noe som fungerer. Vi vokser raskt på sosiale medier og har spillere som presterer bra. Det gjør at vi blir attraktive og at vi får slike muligheter. Sammen skal vi utvikle en turneringsplattform, som har som mål å bringe massen inn i gaming og e-sport, sier Olav.

I første omgang skal plattformen være rettet mot skoler og bedrifter.

– Det handler om å skape en plass for norsk ungdom med gaminginteresse kan møtes. Vi fronter et sunt forhold til gaming, hvor vi også har fokus på trening og kosthold. Har man det, er det ikke noe galt i å også bruke mye tid foran skjermen, sier Olav og smiler.