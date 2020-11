- Jeg ble tidlig klar over at kroppen min er feil. Kun fordi den er tjukk

Marte er tenåring og glad i å spille håndball. Men gleden ved sporten blir gradvis erstattet med en ny følelse. Hun føler kroppen står i veien. «Dette kan jeg ikke gjøre før jeg er blitt tynnere», tenker hun. Og slutter.

Marte har vært på trening og står i garderoben for å skifte. En dame prikker henne på skulderen, og sier «for en utrolig god innsats i spinningtimen! Lykke til videre i kampen».

Marte er på et utested og hilser på venners venner for første gang. Fem minutter senere sier én av dem: «Hvis du bare hadde sluttet å spise sjokolade og gått tur hver dag, så kunne du fått hvem du ville!»

Dette er episoder som har brent seg inn i hukommelsen til Marte. Som fikk henne til å gjøre seg mindre. For å være redd for å ta plass. Å heve stemmen. Å vise seg.

I fjor var hun på forsiden av Danmarks største avis. Naken.

Hva skjedde?

«Fat Front»

– Det var ganske stort. Helt surrealistisk! sier Marte om det å se bildet av seg selv på Politiken.

Grunnen til det var at hun er med i dokumentarfilmen «Fat Front». Den forteller historien til fire unge kvinner - fra Danmark, Norge og Sverige - som har fått nok av skam og hat, og stolt kaller seg tjukke.

Dokumentarfilmen skal vises for første gang 8. november på KinoKino i Sandnes, hvor Marte er fra.

– Det blir ekstra stas å ta filmen med hjem. Halvparten av dem som kommer på premieren er sikkert venner og familie, ler Marte.

Også i filmen er hun naken. Hun understreker at det er noe hun tenkte nøye over.

– Jeg måtte ta noen runder med meg selv før jeg gjorde det. Var dette noe jeg ville. Og hva ville jeg med det?

Ingen som setter pris på kroppen min

Marte beskriver selv kroppen sin som «et kunstverk som er plassert nedi en kjeller». På ungdomsskolen fikk hun tanker om at den lignet på det som var kroppsidealet i renessansen; formfulle damer, med pupper, mage, rumpe og lår.

– Jeg husker at jeg tenkte at jeg var født på feil tid, for det er jo ingen som setter pris på min kropp nå.

Men gjennom filmen - og bildene som ble tatt av fotograf Marie Hald som en del av arbeidet med dokumentaren - kom endelig «kunstverket Marte» til sin rett.

– Jeg fikk endelig vise fram noe som har bodd i meg siden jeg var 14 år. Og det å få lov å være den personen var utrolig stort!

Det å føle seg hjemme i egen kropp har vært en gradvis prosess for Marte. Men finnes det ett øyeblikk hun tenker på som selve vendepunktet?

Kroppsaktivister i feeden

Vi spoler tilbake seks-sju år. Marte er hos ei venninne når hun sitter og blar i et magasin. Hun kommer over en artikkel om Tess Holiday, som landet modellkontrakt med en av de store byråene. Men det som skiller Holiday ut fra andre modeller, er at hun er stor. Venninnene ser på bildene av Tess. Så tjukk hun er. Det kan jo ikke være bra? Det kan jo ikke være sunt?

– Men så begynte jeg å lese artikkelen. Og jeg måtte tenke igjennom ting én gang til, forteller Marte.

For er det egentlig et «er lik»-tegn mellom tjukk og usunn?

Hun begynte å følge Tess Holiday på Instagram, og etter hvert dukket det også opp flere kroppsaktivister i feeden.

– Vi har et kroppsideal som er veldig snevert. Jeg har jobbet mye med hvordan jeg selv tenker om andres kropper og egen kropp. Og det har vært en lang prosess, det har ikke skjedd over natta, understreker Marte.

– Nå står jeg bedre rustet til å ta imot kommentarer og det som måtte komme. Men jeg tror også at måten jeg er på og bærer meg selv og kroppen min på, ikke inviterer til kommentarer i samme grad som tidligere.

Glorifisering av fedme?

Dokumentaren og tjukk-aktivister har fått kritikk for å «glorifisere» fedme. Det kjenner ikke Marte seg igjen i.

– Jeg tror ikke det er sånn at når du ser på min Instagram-profil så tenker du «oi, nå skal jeg også bli tjukk». Hensikten er å ta opp fordommer, jeg vil ha lov til å leve uten skam - som har preget livet mitt så lenge.

32-åringen blir rørt over tilbakemeldinger fra folk som sier at de har turt å gjøre noe de tidligere ikke har gjort - fordi hun har inspirert dem.

– Hovedmotivasjonen til at jeg ble med var at jeg selv skulle ha det bra, og få et mer avklart forhold til meg selv. Alt det positive jeg får i tillegg til det, fra venner, kjente eller ukjente, er bare superbonus!

Kjærlighet og verdier

Men uansett hvor langt Marte er kommet, er det fortsatt ting å jobbe med. For eksempel har hun aldri hatt en kjæreste. Hun synes det er vanskelig å stole på at noen vil ha henne kun for henne.

– Den henger litt igjen, den ideen om at det er ingen som kan like ei jente som er tjukk. At det ikke finnes noen ekte kjærlighet for meg, utenom det å bli fetisjert. Man vil jo være sammen med en person som ser deg for deg.

– Men akkurat nå er jeg opptatt med masteroppgave i audiopedagogikk og har ikke tid til noe. Kjærligheten får komme når den kommer, legger Marte kjapt til og ler.

– Hva med når du får barn? Hva tenker du er viktig å lære dem?

– Jeg ønsker å gi dem trygghet til å ta egne valg for seg selv. Og ikke gjøre ting, bare for å passe inn i samfunnet.

I jobben som pedagogisk leder i barnehage ser Marte at barn ikke er født med negative holdninger til tjukke.

– Det er stor forskjell på et barn som spør «hvorfor har du så stor rumpe» og et barn som roper «haha, du har stor rumpe!». Det er viktig å snakke om at kropper kommer i alle typer fasonger, former og størrelser. Og ingenting er «feil».