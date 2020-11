Haavard har drevet butikk i Midtbyen i 25 år. Etter korona merker han ei endring

I 1995 var han 19 år, og platebutikken Aftermath Music hadde nettopp sett dagens lys. Året etter, som 20-åring, tok han over butikken og har siden vært driver i det lille lokalet i St. Olavs gate.

– Det er rart å tenke på hvor lenge det er siden, sier han.

Bølgedaler

Haavard har vært med på bølgedalen da vinylen døde på midten av 90-tallet og CD-en kom for fullt. Nå er imidlertid vinylen tilbake og CD-en ute av bildet.

– Den kommer nok tilbake igjen, akkurat som vinylen. Folk er på jakt etter retro-følelsen stadig vekk, så det er lurt å ta vare på CD-samlinga si, sier han og ler.

Det verste var imidlertid da streaming av musikk kom for fullt rundt 2010.

– Det var ikke bare streamingen som var problemet, men også ulovlig nedlasting. Nå ser vi nesten ikke noe av det lenger og den fysiske musikken er tilbake sammen med streamingen, forklarer Haavard videre.

Mer musikk

Det har med andre ord gått mye opp og ned for platebutikken i Midtbyen. Etter at koronautbruddet kom, har det imidlertid gått oppover.

– Jeg legger merke til at folk konsumerer mer musikk og de er ikke like stressa som før heller. Det er artig at det er sånn. Folk kommer hit og sjekker ut artister de aldri har hatt tid til å sjekke ut før.

Gjennom årene har Aftermath Music også blitt et plateselskap og et bookingselskap, men det er fremdeles butikken som er stammen i Haavards bedrift. Her står han så å si hver eneste dag alene.

– Det er litt ensidig å stå her hele tiden, så jeg må også gjøre andre ting innimellom, sier Haavard.

Brann i nabogård

Men dagene i butikken er også forskjellige. I desember 2014 begynte det å brenne på Kieglekroa. Kvartalet i Holstveita ligger vegg i vegg med lokalene hvor Haavard driver butikk. Han var på vei til å legge seg da han fikk beskjeden.

– Framme ved butikken så jeg flammene over hustaket, forklarer Haavard, som fikk lov av politiet til å gå inn i butikken for å hente ut noen ting.

– Jeg husker ikke hva jeg tenkte. Jeg klarte i hvert fall ikke å tenke klart. Jeg husker at jeg fylte en liten pose med ting, men jeg aner fremdeles ikke hva som var oppi. Jeg var selvfølgelig redd for at brannen skulle spre seg til denne bygningen, legger han til.

Brannvesenet klarte heldigvis å slukke brannen før den spredte seg til nabogårdene.

Besøk fra hele verden

Heldigvis er de fleste minene etter 25 år i butikken lystigere enn som så.

– Et minne som har brent seg fast er da Jello Biafra fra Dead Kennedys var innom. Han brukte fire timer på å gå gjennom hele butikken, og jeg måtte sende en boks med ting til USA etter at han var ferdig, sier Haavard og ler.

Det beste med å drive butikken er når folk som er skikkelig gira kommer innom, sier Haavard. Ofte får han mye besøk når det er større arrangementer og konserter i byen. Tilreisende bruker butikken mye.

– Ettersom butikken har blitt godt etablert og markedsført gjennom sosiale medier, er det mange som har fått med seg at den finnes. Cruiseturister har flere ganger kommet innom, som har fått beskjed fra barnebarnet sitt hjemme i USA om at de må kjøpe med en plate for eksempel. Det er jo stas.