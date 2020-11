Torvet i Trondheim til topps: – Vi er stolte over å ha vunnet

Etter flere år med bygging, sto den nye Torvet i Trondheim klart til bruk i juni i år. Med en prislapp på nesten 400 millioner kroner og hele 10 000 kvadrat, ble det stor plass for byens befolkning å boltre seg på.

I helga ble Landskapsarkitekturprisen 2020 kåret. Av 29 nominerte prosjekter, var det til slutt Torvet i Trondheim som stakk av med seieren.

Tatt i bruk

– Det er veldig stas. Det er så fint å se at folk har tatt i bruk Torvet, både på kveldstid og om formiddagen. Helt siden åpningen har de 1000 sitteplassene stort sett vært i bruk ser det ut som. Vi føler at vi har lyktes veldig godt med det, sier prosjektleder for Torvet i Trondheim kommune, Marit Solum.

Å få en landskapsarkitekturfaglig pris henger høyt ifølge henne.

– Vi er stolte og beæret over å ha vunnet denne prisen, legger Solum til.

Landskapsarkitekturprisen ble i år delt ut for sjette gang. I en pressemelding skriver Norske Landskapsarkitekters forening at nivået på de nominerte har vært høyere enn noen gang.

I juryens beskrivelse legges det vekt på at det på mirakuløst vis er lagt til rette for nesten 1000 offentlige sitteplasser på Torvet.

– De ligger i den såkalte møbleringssonen som omkranser og rammer inn den store torvflaten. Benkene gir plass til mange, og gjennom enkel og repeterende form bidrar de til ro i det store bildet av Torvet, skriver juryen.

Rom for fleksibilitet

Juryen skriver videre at Torvet kan brukes både planlagt og spontant uten mye tilrettelegging i forkant. Teknisk infrastruktur og belysning gir rom for fleksibilitet og er sømløst integrert i designet.

Agraff Arkitektur AS har utviklet prosjektet sammen med Trondheim kommune.

– Denne prisen henger høyt, og sees på som et slags NM i landskapsarkitektur. Å motta den er stort for et lite firma i en liten by. Vi er veldig stolte og glade, sier Trond Heggem i Agraff Arkitektur AS.

Han peker i likhet med Solum på at det er godt å se at Torvet blir brukt.

– Det er nok det artigste av alt. Det har vært en spesiell sommer, men vi håper at det blir mer vanlig til neste år og at Midtbyen kan komme tilbake for fullt med sine arrangementer. Da blir nok Torvet enda mer brukt. Noe av utfordringen var å tilrettelegge både for store arrangementer og at Torvet skulle fungere utenom. Sistnevnte har vi fått bevist, men vi er trygge på at det skal fungere for store arrangementer også, sier Heggem, og legger til at de allerede har fått testa det ut litt med blant annet Bondens Marked.