– Da vi skulle starte opp, hadde vi et inntrykk av at mange butikker glemte å behandle kundene sine på en god og ordentlig måte. Det var derfor viktig for oss å åpne noe kundevennlig, sier han.

I 2016 åpnet han Trondheim Sykkelservice sammen med Odd Erik Brandli.

For små lokaler

Lokalene på Buran, hvor Simens Isbar nå skal flytte inn, er på 200 kvadratmeter. For sykkelverkstedet, som med tiden har utvidet, var ikke dette stort nok etter hvert.

– For to år siden gikk vi fra å kun være et sykkelverksted til å også selge sykler. På Buran hadde vi stor kjeller og mye lagringsplass, men med trapper ble det vanskelig å bære sykler. Det ble litt for labyrintaktig og de to siste årene har det vært stappfullt, sier Wiecyk.

Det siste året har han vært på utkikk etter nye lokaler, og fant til slutt et som passet driften i Osloveien. Lokalene har tidligere rommet dagligvarebutikker, og sist Joker.

– Det har krevd mye jobb å starte noe her. De to siste månedene har vi jobbet på spreng for å gjøre lokalene klare. Det var blant annet veldig vanskelig å få ut et digert kjøleskap herfra, sier Wiecyk og ler.

Sparer det meste

De nye lokalene er på hele 600 kvadratmeter, men kun rundt halvparten er tatt i bruk foreløpig.

– Det tar tid å fikse vegger, så vi begynte med halve lokalet i første omgang slik at vi kunne begynne med arbeidet vårt. Dessuten blir det en kald vinter, og etter flyttinga er vi økonomisk sliten. Da kan det være greit å spare strømkostnader. Men til sommeren er butikken forhåpentligvis mye større og finere, sier Wiecyk.

Han forklarer at han investerer så å si alt han tjener inn i enkeltmannsforetaket. I tillegg til han og Brandli, er det per nå knyttet to sykkelmekanikere til Trondheim Sykkelservice.

– Jeg sparer det jeg kan, fordi jeg tror at Trondheim Sykkelservice har et stort potensial.

Fullbooket ut uka

Med tiden håper han at de også kan åpne opp et lite kaffehjørnet i lokalene.

– Ikke noe store greier, men en liten plass hvor folk kan ta seg en kaffe og spise en bar mens de møter andre som har vært på sykkeltur. Men alt koster penger, så vi venter litt med det.

Trondheim Sykkelservice åpnet dørene mandag denne uka. Ifølge Wiecyk er de fullbooket ut uka. Han håper at de får det like bra i Ila som på Buran.

– På den siden av byen har vi fra før av Brattørkaia Sykkel, Hank Sport og Sykkelsentralen, mens på denne siden er det færre. Jeg føler at denne siden også trenger et tilbud. Vi mister nok dessverre noen kunder, men det er mange mennesker i Ila og på Byåsen også.

Høysesong er i mai, men på grunn av at høstværet har vært fint, har det også vært en del å gjøre de siste ukene.

– Målet nå er å overleve vinteren, og det tror jeg skal gå bra, sier Wiecyk og smiler.