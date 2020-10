Rachel Nordtømme og André Villa har blitt foreldre på nytt

- Det står bra til med oss alle fire, sier Rachel Nordtømme til Trd.by.

Hun forteller at det var veldig koselig å komme hjem til storebror med en ny lillebror fredag.

- Storm synes nok ni måneder var lenge å vente på lillebror, sier Nordtømme.

- En til på vei

Det var André Villa som i april først avslørte babynyheten:

– Jeg er litt usikker på om jeg kan si dette nå, eller - jeg kan vel det, jeg har fått godkjenning. Jeg har en til på vei, sa ekstremsportutøveren i podkasten «Rastløs med Villa» ifølge VG.

Mas om lillebror

Fra før har paret sønnen Storm, og familien er bosatt her i Trondheim.

- Vi har ikke tenkt på det så lenge, men da Storm ble fire år i desember gikk det opp for oss at det kanskje var på tide. I tillegg har han masa om en lillebror i et års tid, fortalte Nordtømme til Trd.by i april.