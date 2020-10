Julia (27) fra Trondheim bruker 11 000 kroner på byen i måneden

- Jeg hadde mistet motivasjonen, og trengte et dytt i rumpa. Jeg var på et lavt punkt i livet akkurat da, forklarer Julia Christin Fremo (27) fra Trondheim til Trd.by.

For over et år siden sendte hun det hun beskriver som en ærlig og følelsesladet video inn til tv-programmet «Luksusfellen».

Onsdag denne uka ble Fremo satt til veggs av økonomiekspertene Lene Drange og Hallgeir Kvadsheim.

Nettavisen har også omtalt episoden.

– Jeg måtte få kjeft

I programmet kan seerne se at det ikke nødvendigvis er stor gjeld som er problemet, som ligger på rundt 200 000 kroner bestående av studielån, forbrukslån og kreditt.

Likevel har hun hatt et høyt forbruk med en raskt voksende gjeld på kort tid. Sminke, hår, restauranter og barer. I snitt har Fremo brukt 17 000 kroner på mat og drikke – hver måned.

– Det var ikke det at jeg hadde sykt mye gjeld, men at jeg hadde tatt opp mye på kort tid. Avdrag på kredittkort er ganske heftig.

– Det ble nesten sånn at jeg ikke brydde meg lenger, men visste at det ikke kunne fortsette sånn. Jeg måtte få noen til å kjefte litt på meg for å innse at jeg måtte gjøre noe, utdyper Fremo.

– Hvordan føltes det å bli konfrontert av ekspertene?

– Det var ikke gøy, men jeg trengte å høre det. Det var godt å høre det fra utenforstående, du slutter å ta det seriøst når det er mas fra dem rundt deg hele tiden.

Da Hallgeir konfronterte henne med pengebruken, måtte hun ta til tårene.

– Mange følelser hadde bygd seg opp, innrømmer Fremo.

Merkelig å se seg selv

Fremo legger ikke skjul på at psykisk helse og økonomi gjerne henger sammen, og at dette også har vært tilfellet i hennes eget liv.

– Jeg har slitt selv gjennom mange år, noe som også har vært en av grunnene til at økonomien har blitt så skakkjørt også.

Selve innspillingen av programmet foregikk i juni i fjor, og Fremo forteller at det var merkelig å se seg selv på tv denne uka.

– Jeg så det alene, ville ikke se sammen med noen andre. Det gikk egentlig greit. Reaksjonene har bare vært positive, men så tror jeg ikke at det som eventuelt er negativt kommer fram til meg heller. Men det bryr jeg meg fint lite om, sier Fremo.

– Hvordan har den økonomiske situasjonen din blitt siden innspillinga?

– Det går bedre på mange måter når det gjelder den biten. De hjalp meg mye, og jeg jobber med saken. Boligdrømmen er i horisonten. Det er det som er målet, sier Fremo.