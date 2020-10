Samuel (24) fra Trondheim: – Jeg har alltid vært mer opptatt av å se bra ut i andres øyne enn mine egne

Denne uka slapp 24-åringen låten «Vær Dæsjøl» under artistnavnet CSN. Med afrikanske rytmer, og på trøndersk, fransk, engelsk og swahili, synger han om viktigheten av å være seg selv.

– Jeg har alltid vært mer opptatt av å se bra ut i andres øyne enn mine egne, men har i det siste prøvd å fortelle meg selv at jeg bare kan være meg selv. Jeg kan ikke være noen andre, og ved å prøve på det kommer man ingen vei i livet heller, sier Samuel.

Flyktet fra Kongo

Årsakene til at han har slitt med å være seg selv er mange, forklarer han. Samuel ble født i Kongo i 1996, men samme år måtte familien flykte fra landet på grunn av krig.

– Jeg husker ingenting fra de første årene, men foreldrene mine har fortalt meg at vi bodde i et kjempefint hus i Kongo. Dessverre måtte vi bare forlate alt da vi flyktet, sier Samuel.

Familien bosatte seg deretter i Nederland, før de flyttet til Belgia noen år senere. Familien på tre hadde blitt til en familie på syv, og Samuels far var mye ute på reise i forbindelse med jobb. Skolegangen i Belgia var heller ikke enkel.

– Det var noen lærere som var mye hardere med meg enn med de andre elevene. Det var mye på grunn av hudfargen og utseendet mitt. Jeg husker at mamma møtte opp på skolen fordi hun følte at jeg ble urettferdig behandlet, sier Samuel, som beskriver det som en tung tid.

Flyttet til Trondheim

I 2010 fikk Samuel lov av foreldrene til å flytte til Norge og til familie som bodde i Trondheim.

– Det var en vanskelig avgjørelse å ta, men den første tiden i Norge var veldig fin. Jeg husker at jeg lærte meg språket på tre måneder, noe andre syntes var veldig fascinerende, sier han og ler.

Etter hvert ble det imidlertid tyngre å være borte fra familien.

– Jeg tenkte mye på dem, og det har til tider vært ensomt uten dem, forklarer 24-åringen.

Han bestemte seg imidlertid for å bli værende etter at han var ferdig på videregående. Etter et år på beats- og elektrolinja på Rødde Folkehøgskole, begynte han på Høyskolen Kristiana for å studere musikkdesign.

– Da moren til Ulrik døde, var det vanvittig trasig å se bestekompisen sin - Det føles både fint og viktig at vi har samlet inn disse pengene. Spesielt når to av oss er pårørende, sier Ulrik Vikan.

Får støtte fra familien

– Familien har hatt et ønske om at jeg skal flytte tilbake til Belgia, men nå har jeg bestemt meg for å være her og satse på musikken. Jeg får heldigvis mye støtte fra familien, sier Samuel.

Han har troa på at han kan skape en karriere innenfor musikken, og håper at «Vær Dæsjøl» kan være et steg i riktig retning.

– Jeg har alltid likt musikk, og senere forstått at det kanskje er det jeg skal holde på med og ikke bare ha som en hobby. Nå har jeg gitt meg selv en periode hvor jeg skal prøve å satse.

«Vær Dæsjøl» ble sluppet på Spotify mandag denne uka, og responsen har vært god, ifølge Samuel.

– Jeg er så glad. Jeg har fått like mye respons fra utlandet som fra Norge, og synes det er veldig fint å få tilbakemeldinger fra ukjente som setter pris på det jeg har laget. Mine venner, David Bolarina og Rolf Norberg spiller store roller i lydproduksjonen, og skal også ha mye av æren, sier Samuel, som slipper sin andre singel i november.