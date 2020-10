Julie står bak nytt firma i Trondheim: - Dette skal være et lavterskeltilbud

Det sier Julie Utstrand. Hun er opprinnelig fra Kristiansand, men da hun fant seg en trønder flyttet hun til Trondheim.

– Snøstormen Ivar herjet, vi hadde en ti måneder gammel baby og jeg kjente ingen. Mannen jobbet, mens jeg var hjemme. Det var sårbart uten et nettverk i en helt ny by, forklarer hun.

Utstrand håper at Atelier Jusi kan være en fin arena for at flere skal slippe å være alene.

Redesign og juleverksted

I august opprettet hun firmaet. Siden 2015 har hun jobbet i systua ved Tessem Brudesalong. Da salongen flyttet inn i nye lokaler i mai, tenkte de at systua kunne skilles ut som et eget firma. I de nye lokalene har Julie også fått bedre plass.

I tillegg til tilpasning og reparasjon av klær, skal Atelier Jusi ha fokus på redesign.

– Det er veldig i tiden. Mange har klær i skapet som kun blir hengende. Kanskje er plagget kjøpt fordi stoffet er fint, men fasongen er ikke riktig. Her kan kundene få hjelp til oppdatering, forklarer daglig leder ved Tessem Brudesalong, Siv Elin Tønne.

Utstrand skal også ha ulike kurs og eventer, som blant annet syklubber og juleverksted for voksne.

– Juleverkstedet har vi fått veldig god respons på. Den første dagen er fullbooket, så det er nok flere som har tenkt at det kan være en god idé, sier hun og smiler.

Salg av brudekjoler

Da Utstrand skulle selge sin egen brudekjole, fikk potensielle kunder komme hjem til henne. Hun forteller at stemningen kunne være litt klein når den som prøvde ikke nødvendigvis syntes kjolen var særlig fin.

– For å unngå dette har vi hentet inn gamle brudekjoler til systua. I samarbeid med eieren kan de selges videre, og potensielle kunder kan komme hit å prøve kjolen i stedet for. Her kan de også få veiledning og tilpassing uten at eieren som elsket kjolen står ved siden av, forklarer Utstrand og ler.

Med tiden håper hun at Atelier Jusi blir et levende rom som kan brukes til flere ting. Å åpne opp en ny bedrift midt under en pandemi har heldigvis ikke vært et stort problem.

– Folk som hadde planer om å gifte seg før korona hadde troa lenge, og mange gjennomførte også. Vi har jobba hele tiden, forklarer Utstrand, før Tønne legger til:

– Det virker som om folk vil se framover. Mange tenker at de gifter seg uavhengig av omstendighetene.