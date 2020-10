Bente og Henrik åpner «fysisk nettbutikk» i Midtbyen

I forrige uke ble det kjent at Sophia Johansson og Ivar Djurhuus legger ned Prisløs i Brattørgata. Etter tre år i Trondheim har de bestemt seg for å flytte vintagebutikken til Oslo.

Fredag 16. oktober hadde Prisløs sin siste åpningsdag. I begynnelsen av november er det andre aktører som skal inn i lokalene.

– En fysisk nettbutikk

For to år siden etablerte Bente og Henrik Carstens nettbutikken «Carstens Design». Henrik har jobbet med møbler i mange år, innenfor hotell-, restaurant- og kontorbransjen, mens Bente er interiørdesigner.

I lokalene i Brattørgata, som eies av Rydning Holding AS, skal de nå åpne et interiørstudio for å synliggjøre nettbutikken.

– Det blir en slags fysisk nettbutikk, hvor kundene kan komme og se på tekstiler, laminater og treslag, forklarer Henrik, før Bente legger til:

– Det blir et lite hjem på en måte. En inspirasjonsplass hvor kundene kan møte noen, og føle og ta på tingene.

I interiørstudioet skal det være både møbler og noe interiør. Alt inspirert av den skandinaviske stilen.

– Vi har etablert en agenturvirksomhet, og har blitt spurt om å bygge opp et dansk møbelmerke, Woud, i Norge. De har et skandinavisk design, og vi har alltid jobbet med skandinaviske produsenter. Det er stilrent og av gode kvaliteter, forklarer Henrik.

Mer synliggjøring

Til nå har Carstens Design hatt showroom på Hoeggen, men driverne har kjent på at det kan være en bedre løsning å visualisere nettbutikken en plass med større tilgjengelighet.

– Brattørgata er en kul gate med mye forskjellig. Det er spennende med mangfold og det er noe vi alltid har likt, sier Henrik.

Paret forklarer at de har tenkt annerledes enn mange andre butikker. I stedet for å ha en fysisk butikk med en nettbutikk ved siden av, er tanken med interiørstudioet å synliggjøre nettbutikken.

Salget har ifølge Bente økt under koronaperioden. De håper at nye lokaler også vil bidra til at flere folk får øynene opp for dem.

– Vi skal gjøre det mer lettvint for kundene. Hovedhensikten er å bli mer synlig og å bidra med mangfoldet i gata, forklarer hun.

Interiørstudioet skal etter planen åpne i midten av november.