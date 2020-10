Som småbarnsmor oppdaget Hanne fra Trondheim hvor mye klær som ble brukt. Dette ble løsningen

Som småbarnsmor oppdaget hun hvor mye klær barna brukte og hvor raskt de ble slitt. Da er det lett å svippe en tur innom klesbutikken for å kjøpe nytt tøy. Gjennom Instagram-kontoen «bananasandgreen» ønsker Hanne heller å inspirere til fiksing av ødelagte klær.

– Jeg har ikke vokst opp i en «bruk og kast»-familie, og er vant til å reparere klær. Jeg studerte i tillegg søm på folkehøgskolen, så jeg har kunnskapen man trenger for å kunne fikse klær og lære det videre. Jeg brenner for at vi skal bruke de ressursene som er i omløp og ikke kjøpe nytt, sier 32-åringen.

Vil inspirere andre

Like før sommeren lanserte hun Fikse-klubben, en online medlemsportal for de som ønsker å lære seg mer om det å fikse og reparere klær. På nettsiden finnes det hjelpevideoer som viser hvordan du steg for steg blant annet kan lappe bukser og sy igjen hull, i tillegg til oppskrifter på hvordan du kan lage klær av gjenbruksmaterialer.

– Responsen har vært veldig positiv. Nå har vi akkurat bekka 40 medlemmer som er villige til å betale for å lære seg hvordan de kan fikse klær. Det er stas, forklarer Hanne, som nylig fikk klesdesigner Caroline Naustvoll med på laget.

Hanne håper at det vil føre til at Fikse-klubben får enda en målgruppe i tillegg til småbarnsforeldre.

Hun har den siste tiden oppdaget at stadig flere blir mer opptatt av å ta vare på klærne de allerede har, men at de fleste ikke vet hvordan man gjør det.

– Når man ser at andre fikser klærne sine blir det mer akseptert, og det skal det være. Det skal være sosialt akseptert å gå med en lapp på buksa si. Barna er glade for det, og da kan vi videreføre det til oss selv også, mener hun, og legger til:

– Klær til voksne kan fikses på en mindre synlig måte. Jeg skjønner at ikke alle går med en fargerik lapp på buksa, men hull på jeans man faktisk fikses omtrent usynlig, og det er ikke vanskelig.

Finnes ikke dårlig tid

32-åringen jobber til daglig som markedskonsulent.

– Markedsføring handler mye om å pushe forbruk, og det føles noen ganger feil med tanke på mine verdier. Derfor vil jeg bruke kunnskapen min til noe som kan gagne jorda, forklarer Hanne.

Hun håper at flere kaster seg på fiksebølgen.

– Dårlig tid er ofte grunnen til at mange kjøper nytt fremfor å fikse. Men vi velger selv hvordan vi bruker tiden vår. Det går fortere å fikse et hullete buksekne enn å dra på butikken og kjøpe nytt. I tillegg gir det mestringsfølelse og god klimasamvittighet.

Hun er også opptatt av at lista ikke må legges for høyt når det kommer klesfiksing. Uperfekt klesfiksing skal man heller ikke kimse av.

– Ved å øve seg på barneklær og for eksempel ullundertøy som kan ha litt sjarm blir du flinkere og flinkere. Plutselig kan du fikse hverdagsklær på en fin måte.