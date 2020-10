Åpner pop up-butikk i 3400 kvadratmeter store lokaler i Trondheim

Tirsdag og onsdag stenger de butikken sin på Heggstadmoen og åpner pop up-butikk på Nyhavna.

I den 3400 kvadratmeter store industrihallen i Styrmannsgata 6 blir det salg av alt fra møbler, kunst og julepynt til kopper, kar, sportsutstyr og pyntegjenstander.

– Alt det vi får levert på Heggstadmoen er gjenstander fra byens befolkning. Det som leveres skal vi prøve å få i direkte ombruk, forklarer prosjektleder for Brukom, Kristin Ottesen.

Permanente lokaler

Etter planen skal Brukom inn i lokalene på Nyhavna permanent. Trondheim Renholdsverk jobber med å åpne et helt nytt gjenbrukssenter som huser både en diger hall og kontorfasiliteter. Lokalene huset tidligere Johan Vinje Stål AS.

– Akkurat nå venter vi på at byggesøknaden skal godkjennes. Når det skjer skal vi gjøre noen byggemessige endringer. Butikken skal inn i varme lokaler ved siden av hallen, med rampe, handikaptoalett og universelt utforming. Alle skal ha mulighet til å komme inn i butikken, sier Ottesen.

Om innflyttingen skjer før eller etter jul er foreløpig usikkert.

Kommunens avfallsplan, som ble vedtatt i august i fjor, viser et mål om å nå fem prosent gjenbruk av den totale avfallsmengden innen 2030. Det krever en del av hver enkelt innbygger.

– I dag er det cirka to til tre kilo avfall per innbygger per år som brukes om. Måket er cirka 17 kilo per i 2030. Da må vi gjøre mer enn det vi klarer å gjøre i en liten butikk på Heggstadmoen. Vi må være der folk er, og på Heggstadmoen kan det bli vanskelig, mener Ottesen.

– Alt mulig rart

Men før det blir permanent flytting, blir det altså pop up-butikk i lokalene på Nyhavna i neste uke. Da skal mye av inventaret selges, for å få plass til nytt. Ifølge Ottesen er det mye som leveres på Heggstadmoen.

– Det er alt mulig rart. Etter jul kommer julegavene folk ikke ville ha, gjerne med byttelapper på, og på høsten går det i hagemøbler og blomsterpotter. Mange har ikke plass til å lagre tingene sine, og kjøper heller nytt året etter.

Hun beskriver alt de får inn som gaver fra byens befolkning til byens befolkning. Kundene er både oppkjøpere som redesigner og selger videre og privatpersoner.

– Mange er flinke med ombruk, spesielt ungdom. Vi ser mange studenter og unge familier som klarer å skape noe nytt av det de finner her. I tillegg er de flinke til å lete opp fine ting de kan få bruk for, sier Ottesen.

Hun ønsker alle velkommen til pop up-butikk på Nyhavna. Hun oppfordrer folk til å parkere ved Dora 1, da de ikke har mange parkeringsplasser utenfor egne lokaler.