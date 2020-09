Julie åpner sin andre butikk i Trondheim

– Det føles som jeg er i sjokktilstand, samtidig som det er fantastisk og lettende. Jeg sammenligner dette litt med å flytte til utlandet. Det er flashy, nytt og stort. Jeg har vært i butikken på Bakklandet noen ganger, og får litt hjemlengsel, men det er fint å ta et steg ut i den store verden også, sier Bjørk.

Samtidig som at staben er utvidet fra tre til åtte ansatte, har Bakklandet Blomster gått fra én til to butikker – og fra 12 til 160 kvadratmeter.

Fra underskudd til utvidelse

I 2017 gikk butikken på Bakklandet med 300 000 kroner i underskudd, og Bjørk måtte i perioder stenge. Hjelp fra investorer gjorde imidlertid at ting snudde i 2018, og oppturen fortsatte under koronakrisen.

– Entra Eiendom spurte om vi ville inn i lokaler på Brattøra for to-tre år siden, men på grunn av vår økonomiske knekk måtte vi si nei. Etter det kom vi oss på beina igjen, og da vi spurte oss på nytt ble jeg nysgjerrig. Jeg har lenge kjent på at vi har vokst ut av de 12 kvadratmeter store lokalene på Bakklandet, sier Bjørk og ler.

Forrige torsdag kunne hun åpne dørene til Bakklandet Blomster sin nye butikk på Brattørkaia.

– Vi har vel egentlig lukka øynene litt for fornuft. Det er ikke sånn at vi har mange millioner på bok nå heller. Vi har brukt masse penger på varer og ansatte, noe som gjør at vi kommer til å ligge bakpå ei stund, men det er også normalt.

Bjørk peker på at de må ha tålmodighet, samt prøve, feile og lære i tiden framover.

– Det tok fire år før butikken på Bakklandet var stabil, og det kommer kanskje til å ta fire år også her. Det må jeg huske på.

Som natt og dag

I tillegg til betraktelig mange flere kvadratmeter, er det også mye annet som skiller butikkene på Bakklandet og Brattørkaia. Bjørk beskriver de som natt og dag.

– Varene våre vises bedre her. Det er vanskelig å få alt til å synes i en liten butikk. Men det som er enda finere er at kunder i rullestol nå kan besøke oss. Jeg har hatt kunder i mange år som jeg ikke har møtt, fordi mennene deres har Facetimet og handlet for dem i butikken. Det er veldig søtt det også, men jeg blir nesten rørt av å tenke på at jeg nå endelig har fått møte dem, sier Bjørk og smiler.

Hun peker også på at det er mer praktisk med et større lokaler – både når det kommer til varelevering og det å holde ulike kurs.

– Tilbakemeldingene har vært utelukkende positive. Kundene sier at de er stolte over at vi har kommet dit at vi kan utvide. Det er mange som har heia på oss i tykt og tynt, og det setter jeg pris på. De har også handlet veldig mye i helga.