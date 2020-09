Når høyden påvirker datinglivet ditt

Inga Hertz (26) vet hvordan det er å stikke opp av forsamlinger, mens Fredrik Haga (25) må stå på tå når han er på konsert. Er det derfor begge er singel?





De hadde snakket en del i forkant. Fredrik følte at samtalen gjennom Tinder var ledig og lett, og de avtalte å møte hverandre for en date.

– Det var trivelig stemning i chatten, men da vi møttes ga hun meg et blikk som sa «la oss få det overstått». Jeg klarte ikke å kaste fra meg følelsen resten av kvelden, sier han.

Over bordet var ikke samtalen den samme som over skjermen. Fredrik fikk følelsen av at Tinder-daten hans ikke ville være der, og han lurte på hva som kunne være årsaken til at hun var så skuffet.

– Det var for så vidt trivelig, men jeg merket at jeg ikke var helt som hun hadde sett for seg. Samtalen var tyngre og blikket hennes flakket.

Han anslår at jenta han var på date med kanskje var fem centimeter høyere enn ham.

- Det er dritt

Fredrik forteller at han var den laveste gutten i klassen på videregående. Da hadde han kjæreste. Å være under snittet hadde aldri vært et problem – før etter et par år på Tinder.

For fem år siden flyttet 25-åringen til Trondheim for å studere musikkvitenskap. I fire av årene har han vært aktiv på datingappen, og anslår at han har vært på over 20 dater i løpet av den tiden. Kun én av dem har ført til en andre date, men ikke noe mer. Det gjorde heller ikke daten for et par uker siden. Han har mange ganger tenkt at det kanskje er høyden hans som gjør at han har måttet møte skuffa blikk på tidligere dater.

– Det er selvfølgelig dritt. Samtidig har jeg forståelse for at alle har sine preferanser. Hvis noen vil ha en høy fyr er det noe jeg respekterer, men det er kjipt for den som sitter i andre enden og blir avvist gang på gang.

Med sine 170 centimeter er det aldri noen jenter som har fortalt Fredrik at han er lav. Det er han glad for – selv om han stadig hører jenter si at de vil ha en høy gutt. Han føler seg ikke støtt av den grunn, men innrømmer at det stikker litt iblant.

Venner av ham har derimot tulla med høyden hans.

– Jeg har mye selvironi og tar humoren, men i feil setting kan det treffe litt. Høyden min har aldri vært en stopper for meg. Jeg føler jo heller ikke at jeg er så lav. Bort sett fra på konsert da kanskje, sier han og ler.

«Jeg trodde nesten du var en mann»

Da Inga var 13 år ble moren hennes kontaktet av skolehelsetjenesten. Spørsmålet var om det var aktuelt å bremse veksten til Inga med hormonbehandling.

– Å forklare en usikker 13-åring hvorfor dette i det hele tatt var et spørsmål, må ha vært vanskelig. Jeg husker jeg syntes det var merkelig da mamma sa at ikke alle jenter har lyst til å bli så høy som det var forespeilet at jeg skulle bli.

I dag rager Inga 184 centimeter over bakken, og har ingen problemer med det. Gjennom oppveksten har hun forholdt seg lite til egen høyde. Det var først i voksen alder hun oppdaget hvor mange som egentlig har en mening om det. Særlig i køa på vei inn til et utested er høyden hennes et tema.

– Både jenter og gutter kan se meg opp og ned og si «Herregud, du har ikke engang på deg hæler, også er du så høy. Jeg trodde nesten du var en mann først». Det er vanskelig å svare tilbake uten å være frekk, men da er det plutselig jeg som er kjerringa. De har jo egentlig bare konstatert fakta, sier Inga og ler.

Må «advare» om egen høyde

26-åringen synes det er synd at noe så ubetydelig som høyde har fått såpass stor plass. Hun trekker fram Tinder som et eksempel – hvor mange gutter skriver hvor høye de er i bioen sin, mens jenter setter høydekrav.

– Jeg har aldri vært særlig interessert i høyde, men hvis jeg snakker med en fyr på Tinder som ikke har skrevet hvor høy han er, og det kommer til at vi skal møtes, føler jeg alltid at jeg må spørre om han har et problem med at jeg er høy. Ved å «advare» han har jeg allerede framstilt det som et problem, noe jeg egentlig ikke synes det er, sier Inga, som jobber som sykepleier i Trondheim.

Hun har venninner som har opplevd utrivelige dater på grunn av høyden. Som har fått beskjed om at det hadde vært greit å vite om på forhånd når den er såpass «framtredende».

– Det problemet har ikke jeg hatt, men så skriver jo jeg «By the way – jeg er 184 høy» hver gang også. Da føler jeg meg dum. Samtidig tror jeg en oppegående mann skjønner at hvis man starter en samtale med å konstatere høyden min, kommer man ikke særlig langt. Det er det samme som å si «Oi, du har knær».

Klatrestativ på fest

I 2012 opprettet Anne Marie Guldahl Jernquist Facebook-gruppa «Høye Damer i Høye Hæler». Medlemskravet er at man er minst 180 centimeter høy. Anne Marie er selv 1,86 meter, og ble mobbet som barn. Det har flere i gruppa blitt på grunn av høyden.

– Mange i gruppa elsker høyden sin, men det er dessverre mange som ser det som sin rett å kommentere at vi er høye. Én ting er når barn og fulle folk gjør det, men når voksne uttaler seg, blir det feil. Jeg hjelper stadig unge jenter i gruppa som lurer på hva de skal svare når andre kommenterer høyden deres.

I dag har gruppa over 4400 medlemmer, og det er også gitt ut bok under samme navn. I boka deler 15 kvinner sine historier om det å være høy.

– Vi opplever så mye rart. Det er litt av en følelse når en liten mann tror du er klatrestativ på fest for eksempel. Eller da jeg var på restaurant i Paris, og en mann gikk på snørra fordi han så på beina mine, sier Anne Marie og ler.

Hun er gift med en mann som er like høy, men har tidligere kun vært med menn som er lavere enn henne selv.

– Jeg måler ikke menneskers verdi i centimeter. Det blir feil fokus. Jeg har respekt for ulike preferanser, men tenk på hva man potensielt snyter seg selv for!

En klar høydepreferanse

Gjennomsnittshøyden for menn i Norge er i dag 180,3 centimeter. For kvinner er den 167,1 ifølge SSB. Er det egentlig slik at kvinner vil ha høye menn, mens menn ikke vil ha kvinner som er høyere enn seg selv?

Trond Viggo Grøntvedt er postdoktor ved NTNU med doktorgrad i evolusjonspsykologi. Han forteller at de aller fleste studier som omhandler høydepreferanser, viser det samme.

– Kvinner har en ganske klar høydepreferanse hvor de ønsker en mann som er høyere enn seg selv og gjerne også høyere enn gjennomsnittsmannen, mens menn ikke bryr seg like mye. Preferansene avhenger også av egen høyde til en viss grad, forklarer han.

Hvorfor det er akkurat slik, er et godt spørsmål ifølge forskeren.

– Det spekuleres i at det har noe med en viss form for formidabilitet å gjøre. Høye menn uttrykker kanskje en form for beskyttelse i større grad enn lave menn. Det er ikke noe kvinner i stor grad verken trenger i dagens samfunn eller er klar over at de ønsker, men det er foreslått som en forklaring på preferansen.

For kresen på Tinder?

Da Fredrik begynte å sveipe på Tinder for fire år siden, fikk han tilbakemeldinger på at han var for kresen fra venner. Selv syntes han ikke det.

– Når det eneste man har å dømme etter er utseende, er det jo naturlig at man ser på det. Jeg har forståelse for at andre gjør det samme. Møtes man på byen er det førsteinntrykk som gjelder der også, sier 25-åringen, som har problemer med å finne bukser som er korte nok.

Inga på sin side sliter med at mange av kjolene hun prøver er for korte. Akkurat det har imidlertid ikke plaget henne.

– Jeg vet om andre som har plagdes veldig mye med egen høyde. Jeg sliter med å skjønne hvorfor. Det eneste må være at jeg ikke går i høye hæler. Jeg vil vise fram det jeg selv synes er fint, men vil heller ikke være to meter høy og rage over alle i køa.

Greit å spørre om vekt?

Grøntvedt peker på at det er vanskelig å gjøre noe med preferanser. Men hva om det for eksempel ble satt vektkrav i stedet for høydekrav på Tinder?

– Det ville nok ha blitt mer sett ned på, men prinsippet om å spesifisere en referanse er det samme. Samtidig er høyde noe man kan gjøre svært lite med, mens det er annerledes med vekt. Det er heller ikke alle som går etter høyde. Det skal uansett godt gjøres å finne en partner som oppfyller alle kriterier.

Sammen med Leif Edward Ottesen Kennair, professor i psykologi ved NTNU, skrev Grøntvedt artikkelen «Hook, Line and Sinker: Do Tinder Matches and Meet Ups Lead to One-Night Stands?» i 2019. Forskerne engasjerte 269 studenter i jakten på å finne svar på om Tinder er effektivt og i så fall hva det fører til.

Forskningen viste at man trenger mange matches for å få møter, og mange møter for å få napp. De som lykkes på Tinder med one night stands, lykkes også i virkeligheten. Preferansene som kommer til uttrykk i virkeligheten, er med andre ord de samme som på Tinder.

For høye forventninger

Fredrik har flere ganger opplevd at det tikker inn «Hvor høy er du?» i innboksen, før vedkommende har sagt «hei». Da orker han ikke å svare, og sletter matchen.

– Hvis jeg ser en jente som er høyere enn meg, sveiper jeg automatisk til venstre. Erfaringen er at de ikke vil ha noen som er lavere enn seg. Det er så dumt. Jeg gir det jo ikke en sjanse en gang. Jeg utelukker egentlig ikke å date ei jente som er høyere enn meg, men det føles unaturlig å være sammen med ei på 1,90, forklarer han.

For høye forventninger er mye av problemet med Tinder, mener 25-åringen.

– Hvis det ikke klaffer med en gang, er ytterst få villige til å møtes igjen. I tidligere forhold har jeg følt at det har utviklet seg over tid.

Inga har forståelse for at mange menn ikke synes det er kult å ha en dame som er høyere enn seg selv. Samtidig er det litt av risken ved å være på Tinder.

– Jeg tror ikke jeg kunne ha datet noen som er veldig mye lavere enn meg selv jeg heller. Men hvis en mann som er lavere enn meg kommer bort til meg på gata og sjekker meg opp, viser det bare hvor trygg han er. Han eier sin egen høyde, akkurat som meg. Jeg ser jo i bunn og grunn etter en trygg mann som liker seg selv – uavhengig av høyde. Alle er så mye mer enn det.

Har lagt Tinder på hylla – for nå

Inga og Fredrik har vært singel i henholdsvis to og fem år. Ingen av dem har den helt store troa på at de skal møte mannen eller kvinnen i sitt liv gjennom Tinder. Akkurat nå har de begge sletta appen som de beskriver som overfladisk.

På nyåret flytter Fredrik til Sortland hvor han har fått seg jobb på kulturhuset i byen.

– Det er mye å velge i, i en stor by. Kanskje det er enklere å finne noen på en mindre plass, sier han og ler.

– Jeg skal ikke nekte for at det er en av grunnene til at jeg flytter. Jeg har ikke møtt noen i Trondheim de siste fem årene. Å laste ned Tinder blir nok likevel ikke det første jeg gjør nordpå. Jeg må bare vente til jeg finner den rette hvor kjemien stemmer, legger han til.

Det finnes flust av solskinnshistorier som har oppstått gjennom Tinder, men det er fort gjort å bla seg lei inne i appen, mener Inga.

– Akkurat nå har jeg gitt opp, men om to måneder er jeg sikkert inne der igjen, sier hun og ler.

Laget av: Synne Mauseth, Ingrid Meisingset, Agne Ødegaard, Håvard Haugseth Jensen og Line Pevik